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السعودية تحتفل غدا باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار نحلم ونحقق

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفي السعودية غدا الـ 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ 94 لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.
وبدأت أمانات مدن ومناطق المملكة بإطلاق روزنامة فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني، تحت شعار "نحلم ونحقق" في إطار جهودها الهادفة إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المملكة، وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.

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