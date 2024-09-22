السعودية تحتفل غدا باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار نحلم ونحقق
التاريخ
9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تحتفي السعودية غدا الـ 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ 94 لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.
وبدأت أمانات مدن ومناطق المملكة بإطلاق روزنامة فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني، تحت شعار "نحلم ونحقق" في إطار جهودها الهادفة إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المملكة، وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.
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