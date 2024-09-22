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المركز الإحصائي الخليجي يشيد بمنجزات السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 94 عامًا من مسيرة المملكة ,مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية, وذلك بمناسبة اليوم الوطني الــ 94.
وتواصل المملكة خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا، وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها.
كما تواصل المملكة جهودها في تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.4% في عام 2023م. وفيما يتعلق بأصول البنوك التجارية, ارتفع حجم إجمالي الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 965.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 9.3%, كما حققت القيمة السوقية لسوق المال السعودي مكاسب وصلت قيمتها 3.0 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023م.
وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه، حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2022 / 2023م إلى 6.1 ملايين طالب مقابل 5.8 ملايين طالب للعام الدراسي 2018 / 2019م وبنسبة نمو بلغت 5.3%. ركزت الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 على تطوير قطاع السياحة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة 30.1 مليون زائر في العام 2023م، مقارنة بـ18.3 مليون زائر في العام 2022م، محققًا نموًا بلغت نسبته 65.0%، كما بلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م مقارنة 29.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022م وهو ما يمثل نسبة نمو 36.6%.
وتعمل المملكة على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية ، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، ومؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، ومؤشر التماسك الاجتماعي, وكذلك مؤشر نمو سوق العمل على المدى البعيد وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
وفي مجال ريادة الأعمال تصدرت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات عدة، مثل سهولة البدء في عمل تجاري، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024م.

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