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إسرائيل وحزب الله بين التهديد والهجمات

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ردت جماعة حزب الله اللبنانية على هجوم إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ عبر منطقة أوسع وأعمق في شمال إسرائيل، سقط بعضها بالقرب من مدينة حيفا، في حين يبدو أن الجانبين يتجهان نحو حرب شاملة بعد أشهر من التوترات المتصاعدة.
وأدى إطلاق الصواريخ طوال الليل إلى هروب آلاف الأشخاص إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ أطلقت ((باتجاه مناطق مدنية))، مشيرًا إلى تصعيد محتمل، بعد أن استهدفت الهجمات السابقة بشكل أساسي أهدافًا عسكرية.
وبيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الخطوات المتخذة ضد حزب الله ستستمر حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم، قائلا: ((سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك)).
بينما ذكر النائب في حزب الله، حسن فضل الله، أن الحرب مع إسرائيل دخلت ((مرحلة جديدة))، مضيفا أن الحزب ((مستعد لأي سيناريو أو حرب أو مواجهة)).
وقال إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق ((هدفها الرئيسي، وهو إعادة المستوطنين في الشمال)).
مقاومة قوية
وأوضح حسن فضل الله: ((لدينا مقاومة قوية وقادرة، وتمتلك القدرات والكفاءات والمقاتلين والمعدات العديدة التي تمكنها من استيعاب أي خسارة أو ضربة، والتكيف مع أي وضع جديد))، وذلك ردا على أقوال نتنياهو التي ترى أن إسرائيل وجهت لحزب الله ((ضربات لم يكن يتصورها))، بعد أيام من الضربات المكثفة على لبنان.
وفي بيان مصور أصدره مكتبه، قال نتنياهو: ((إذا لم تحصل الجماعة المسلحة على الرسالة، فإنني أعدكم بأنها ستتلقى الرسالة)).
وأكد أن إسرائيل عازمة على إعادة مواطنيها النازحين في الشمال، مضيفا: ((لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها ومدنها، ودولة إسرائيل لن تتسامح مع ذلك أيضا. سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن)).
بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، خلال زيارته مركز القيادة والسيطرة التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، إن حزب الله ((بدأ يشعر ببعض القدرات)) التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، وإنه ((يشعر بأنه تتم ملاحقته، ونحن نرى النتائج)).
ووصف العمليات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بأنها ((مثيرة للإعجاب للغاية، سواء دفاعيا أو هجوميا)).
كارثة وشيكة
من جهة أخرى، دعا منسقة الأمم المتحدة الخاص في لبنان إلى الهدوء في الشرق الأوسط مع استمرار تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
وكتبت جانين هينيس-بلاسخارت في منشور على موقع X: ((مع وجود المنطقة على شفا كارثة وشيكة، لا يمكن المبالغة في تأكيد أنه لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يجعل أي من الجانبين أكثر أمانًا)).
وانتقدت هينيس-بلاسخارت، في وقت سابق، الهجوم الذي شهد انفجار آلاف الأجهزة في لبنان، وحذرت من أنه يمثل ((تصعيدًا مثيرًا للقلق للغاية في سياق متقلب بشكل غير مقبول بالفعل)).
تشييع قيادي بارز
جاءت الغارات الجوية بعد غارة جوية إسرائيلية على بيروت، يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل، بما في ذلك أحد كبار قادة حزب الله، فضلا عن نساء وأطفال. وكانت الجماعة المسلحة تعاني بالفعل هجوما متطورا تسبب في انفجار آلاف الأجهزة الشخصية قبل أيام قليلة.
بينما تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمشاركة في تشييع جثمان القائد البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة، إلى جانب أعضاء آخرين من الجماعة المسلحة القوية. كما تم تكريم القيادي في حزب الله القتيل محمود حمد في

ارتفاع القتلى
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة القتلى بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفعت إلى 45، في حين تستمر عمليات البحث لليوم الثالث.
وجاء في بيان الوزارة أيضًا أنه تم جمع بعض الرفات، ولم يتم التعرف عليها بعد.
وأوضح علي حركي، وهو مسؤول محلي ومهندس في موقع الحادث، أنهم ما زالوا يبحثون عن ((نحو 15 جثة)). في الوقت نفسه، جلبت البلدية المحلية رافعة، في محاولة لانتشال متعلقات الناس من المباني المتضررة.
وقد أسفرت الغارة التي وقعت يوم الجمعة عن مقتل أحد كبار مسؤولي حزب الله، وهو إبراهيم عقيل، من بين اثني عشر عضوًا آخرين من الجماعة المسلحة. وكان من بين القتلى مدنيون، بينهم طفلان على الأقل، في الحي المزدحم.

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