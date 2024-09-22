21 جريحا بقصف روسي على مباني خاركيف الأوكرانية

(MENAFN
- Al Watan)
شنت روسيا ضربات جديدة في مدينة خاركيف الأوكرانية أصابت مباني سكنية شاهقة، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل في هجوم ليلي ثانٍ على التوالي، بحسب السلطات.
وقال حاكم مدينة خاركيف، أوليه سينييوبوف، إن القنابل سقطت مساء السبت على منطقة شيفشينكيفسكي، شمال وسط المدينة، ثاني أكبر مدينة أوكرانية. وأضاف أن المباني السكنية لحقت بها درجات متفاوتة من الضرر، بما في ذلك مبان مكونة من 9 طوابق و16 طابقا. ولفت مجلس مدينة خاركيف إلى أن 18 مبنى تضررت.
وأوضح سينييوبوف، ورئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف، أنه تم إجلاء 60 ساكنًا من أحد المباني الشاهقة التي أصيبت بشكل مباشر.
وأضاف أن الهجوم جاء بعد هجوم آخر وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و12 عاما، عندما ضربت الغارات الجوية الروسية ثلاثة أحياء في خاركيف.
بينما قال مسؤولون أوكرانيون إن قنابل جوية من طراز ((كاب))، وهو سلاح سوفيتي تم تعديله واستخدم منذ شهور لتدمير شرق أوكرانيا، استُخدمت في كلا الهجومين.
وكانت خاركيف هدفًا متكررًا للهجمات الروسية منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.
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