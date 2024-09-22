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21 جريحا بقصف روسي على مباني خاركيف الأوكرانية

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) شنت روسيا ضربات جديدة في مدينة خاركيف الأوكرانية أصابت مباني سكنية شاهقة، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل في هجوم ليلي ثانٍ على التوالي، بحسب السلطات.
وقال حاكم مدينة خاركيف، أوليه سينييوبوف، إن القنابل سقطت مساء السبت على منطقة شيفشينكيفسكي، شمال وسط المدينة، ثاني أكبر مدينة أوكرانية. وأضاف أن المباني السكنية لحقت بها درجات متفاوتة من الضرر، بما في ذلك مبان مكونة من 9 طوابق و16 طابقا. ولفت مجلس مدينة خاركيف إلى أن 18 مبنى تضررت.
وأوضح سينييوبوف، ورئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف، أنه تم إجلاء 60 ساكنًا من أحد المباني الشاهقة التي أصيبت بشكل مباشر.
وأضاف أن الهجوم جاء بعد هجوم آخر وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و12 عاما، عندما ضربت الغارات الجوية الروسية ثلاثة أحياء في خاركيف.
بينما قال مسؤولون أوكرانيون إن قنابل جوية من طراز ((كاب))، وهو سلاح سوفيتي تم تعديله واستخدم منذ شهور لتدمير شرق أوكرانيا، استُخدمت في كلا الهجومين.
وكانت خاركيف هدفًا متكررًا للهجمات الروسية منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.

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