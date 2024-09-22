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المتطرفون ينشطون مجددا في منطقة الساحل الإفريقي

9/22/2024 2:50:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة من الأرض جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، في الأشهر الأخيرة: ففي الأسبوع الماضي، هاجم مسلحون باماكو، عاصمة مالي، لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يدل على قدرتهم على تنفيذ هجمات واسعة النطاق. وفي الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 100 قروي وجندي في وسط بوركينا فاسو، خلال هجوم شنه جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة في نهاية الأسبوع على قرية، حيث كانوا يساعدون قوات الأمن بالقوة في حفر الخنادق لحماية المواقع الأمنية والقرى.
وفيما يلي ما نعرفه عن الوضع الأمني في منطقة الساحل:
الثورات والانقلابات
على مدى العقد الماضي، اهتزت المنطقة بفعل الانتفاضات المتطرفة والانقلابات العسكرية. والآن يحكم قادة عسكريون ثلاث دول في منطقة الساحل، هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استولوا على السلطة بالقوة، على وعد بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين.
لكن الوضع الأمني في منطقة الساحل تدهور منذ تولي المجلس العسكري السلطة، كما يقول المحللون، مع تسجيل عدد قياسي من الهجمات وعدد قياسي من المدنيين الذين قتلوا على يد المقاتلين الإسلاميين المتطرفين والقوات الحكومية. فخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قُتل 3064 مدنيًا بسبب العنف، وفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
الجماعات المتطرفة
وتعد الجماعتان الرئيسيتان العاملتان في المنطقة هما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش في منطقة الساحل. وعلى مدار العام الماضي، عززت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجودها في مالي وبوركينا فاسو، من خلال التحول إلى تجمع سياسي أكثر تماسكًا.
وقال المحلل شانتانو شانكار من وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست: ((إن السكان المحليين يدعمون (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) أكثر من الجماعات التابعة لتنظيم داعش. لقد دمجوا جماعات متمردة محلية، لها علاقات مجتمعية وثيقة)).
وقال إن داعش في منطقة الساحل، على النقيض من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، هو تحالف فضفاض من القوى المناهضة للحكومة، وهو أقل رسوخًا على المستوى السياسي. وهم أكثر هيمنة في منطقة بحيرة تشاد.
وتقوم هذه المجموعات بمهاجمة السكان المحليين وإرهابهم وقتلهم، ومن المرجح أن ترقى أفعالها إلى جرائم حرب، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.
وإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا عدد من الميليشيات المحلية على الأرض، وهي غير تابعة لداعش أو القاعدة، حيث انفجرت أعمال العنف بين العرقيات المتنافسة وجماعات الدفاع الذاتي المحلية، مما أدى إلى دوامة من العنف

تمويل وموارد
تحصل الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل في الغالب على مواردها المالية من معاقلها، كما يقول المحللون. فهي تفرض الضرائب على السكان المحليين، وتسيطر على إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة الذهب، وتسرق الماشية.
كما أنهم يفرضون الحصار على المدن ويستخدمون عمليات الخطف والعبوات الناسفة والألغام الأرضية في سعيهم للسيطرة على طرق الإمدادات والموارد.
ويقول آريامان شاه، وهو محلل أمني متخصص في تمويل الجماعات المتطرفة، إن المتطرفين متورطون أيضًا في الإتجار بالبشر، وخاصة المخدرات. كما يستفيدون من تهريب البشر ــ وهو ما قد يجلب لهم المزيد من الأموال في المستقبل.
وقال محللون، إن نموذج الأعمال الذي طورته هذه المجموعات متنوع للغاية. وقال نسابيا من ACLED: ((لهذا السبب من الصعب تدميرهم اقتصاديًا. إذا استهدفت جانبًا واحدًا، فستكون لديهم مصادر أخرى للإيرادات)).
نظرة للمستقبل
ويتوقع المحللون أن يزداد الوضع في منطقة الساحل سوءا في الأشهر المقبلة، مع تزايد يأس الحكومات العسكرية مع تركيزها على الحفاظ على وجودها السياسي، وعدم وجود طريقة لمحاسبتها.
ولقد امتدت أعمال العنف إلى خارج حدود منطقة الساحل: إذ عبر المتطرفون الذين يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة إلى بنين وشمال نيجيريا، وهو أحدث اتجاه في تحركات المسلحين إلى الدول الساحلية الأكثر ثراءً في غرب إفريقيا.
وتسعى أوروبا والولايات المتحدة إلى دعم حكومات هذه الدول الساحلية في جهودها لمكافحة الإرهاب.
وقال الخبراء، إن التحدي الرئيسي كان ولا يزال يتمثل في الوصول إلى المعلومات. فقد فرضت جميع المجالس العسكرية قيودًا كبيرة على الصحافة، وبالتالي أصبحت الآن تسيطر بشكل كامل على السرد، بما في ذلك من يتم تعريفه على أنه جهادي.

MENAFN22092024000089011017ID1108701413

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