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نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل بنيويورك

9/22/2024 2:50:28 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم ، وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وضم وفد المملكة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
وتبحث القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، والإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار والتنمية لدول وشعوب العالم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العمل المتعدد الأطراف.

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