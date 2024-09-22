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الألعاب النارية تنير سماء السعودية في يومها الوطني الـ 94

9/22/2024 2:50:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA) تشهد السعودية ضمن الاحتفال بيومها الوطني الـ 94 إطلاق الألعاب النارية في سماء جميع مناطقها، حيث ستنطلق سلسلة من العروض المبهرة تجعل من هذه المناسبة فرحة وبهجة لملايين المشاهدين.
وستقام العروض في العاصمة الرياض في حديقة أم عجلان من التاسعة مساءً لمدة سبع دقائق، وفي جدة عروس البحر الأحمر سيشاهدها الجمهور في ممشى "البروميناد"، وفي مدينة الخبر، ستكون منصة المشاهدة بالقرب من كورنيش الخبر الشمالي.
وضمن الاحتفالات ستنطلق الألعاب النارية في بقية مدن المملكة بشكل متزامن أيضاً من الساعة التاسعة مساءً في بريدة، حيث ستقام العروض في حديقة الشرق، بينما تستضيف تبوك احتفالاتها في حديقة النظيم المركزية. وفي المدينة المنورة، ستنطلق الألعاب في حديقة الزهور، بينما ستشهد أبها عرضًا مميزًا في حديقة المطل.
أما في حائل، فسوف يحتفل المواطنون في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات، بينما ستستضيف عرعر عرض الألعاب النارية في منتزه برج الشمال، بينما تستضيف نجران احتفالاتها بالقرب من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
وتحتفل الباحة بهذه المناسبة الوطنية في متنزه الأمير حسام بن سعود، فيما سيكون الإطلاق في الساعة العاشرة مساءً في الجوف بمركز الأمير عبدالإله الحضاري، و وفي جازان، سيشهد الجمهور عرض الألعاب النارية في كورنيش جازان.
يذكر أن شاشة قناة السعودية، والسعودية الآن، ستنقل على الهواء مباشرة لقطات الألعاب النارية التي ستقام في مختلف مدن المملكة.

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