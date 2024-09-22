تقرير: 2.3 مليون زائر لسلطنة عُمان بنهاية يوليو الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير المؤشرات الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2024 بلغ نحو 2.3 مليون زائر بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأشار التقرير الصادر اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إلى أن شهر يوليو الماضي سجّل وصول نحو 371 ألفًا و394 زائرًا بانخفاض نسبته 1.3% عن شهر يوليو 2023 الذي سجل 376 ألفًا و376 زائرًا.

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وشكّل الزوّار الخليجيون ما نسبته 56% من إجمالي الزوّار خلال شهر يوليو بعدد بلغ 208 آلاف و485 زائرًا تلاهم الزوار الآسيويون بـ 89 ألفًا و7 زوار ثم العرب بـ 48 ألفًا و221 زائرًا والأوروبيون بـ 13 ألفًا و379 زائرًا والأفارقة بـ 6 آلاف و92 زائرًا والزوار من الأمريكيتين بـ 5 آلاف و271 زائرًا إضافة إلى 939 زائرًا من أوقيانوسيا.