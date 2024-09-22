تقرير: 2.3 مليون زائر لسلطنة عُمان بنهاية يوليو الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر تقرير المؤشرات السياحية
الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2024 بلغ نحو 2.3 مليون زائر بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إلى أن شهر يوليو الماضي سجّل وصول نحو 371 ألفًا و394 زائرًا بانخفاض نسبته 1.3% عن شهر يوليو 2023 الذي سجل 376 ألفًا و376 زائرًا.
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وشكّل الزوّار الخليجيون ما نسبته 56% من إجمالي الزوّار خلال شهر يوليو بعدد بلغ 208 آلاف و485 زائرًا تلاهم الزوار الآسيويون بـ 89 ألفًا و7 زوار ثم العرب بـ 48 ألفًا و221 زائرًا والأوروبيون بـ 13 ألفًا و379 زائرًا والأفارقة بـ 6 آلاف و92 زائرًا والزوار من الأمريكيتين بـ 5 آلاف و271 زائرًا إضافة إلى 939 زائرًا من أوقيانوسيا.
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