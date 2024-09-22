زيادة إيرادات هيئة النقل البريطانية بسبب المخالفات المرورية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت هيئة النقل البريطانية اليوم الأحد، زيادة بنسبة 57% في إيراداتها على مدار خمس سنوات من فرض الغرامات على السائقين الذين يستخدمون الطرق الرئيسية في العاصمة لندن.

وتشير بيانات مسودة تقرير الهيئة السنوي -بحسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية- إلى أنه تم الحصول على 89.3 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023-24 بسبب المخالفات المزعومة على شبكة الطرق الحمراء، بارتفاع من 56.8 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2018-19.

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وشبكة الطرق الحمراء في لندن هي الطرق الرئيسية التي تديرها هيئة النقل وتُعرف هذه الطرق بلونها الأحمر على الخرائط، وهي مصممة لتسهيل حركة المرور وتوفير مسارات سريعة وفعّالة في العاصمة.

وبدورها، قالت مديرة الأمن والشرطة بهيئة النقل البريطانية سيوان هايوارد،“نحن ملتزمون بالحفاظ على حركة لندن بشكل آمن وفعال، وتقليل التأخيرات على طرقنا الحمراء، وهو أمر ضروري لضمان شبكة حافلات موثوقة للجميع”.. وأضافت:“الامتثال على الطرق الحمراء أمر حيوي لتحقيق هذه الأهداف، وعدم الامتثال يعيق حركة المرور – ما يخلق الازدحام ومخاطر السلامة للجميع – ويؤثر على جودة هواء لندن”.

وأوضحت أن إشعارات المخالفات تُستخدم كـ“ردع مهم للسائقين” بدلاً من توليد الإيرادات، مشيرة إلى أنها تُصدر فقط لعدد قليل من السائقين الذين يخالفون القواعد، وأن عدد السائقين الذين يتلقون أكثر من إشعار واحد للمخالفات المتكررة يظل منخفضًا نسبيًا.

وتشير مسودة التقرير السنوي لهيئة النقل البريطانية إلى أنه تم تحقيق فائض تشغيلي قدره 138 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة

وكانت قد قررت هيئة النقل البريطانية في 2022 رفع قيمة مخالفات الطرق من 130 جنيهًا إسترلينيًا إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا، مع تخفيض إلى 80 جنيهًا إذا تم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ إصدار المخالفة.

في مايو 2023، أصدرت لجنة من المحكمين توجيهًا إلى هيئة النقل البريطانية (TfL) تطلب منها التوقف عن فرض الغرامات على السائقين الذين يتوقفون بشكل غير قانوني على الطرق الحمراء، وذلك بناءً على أدلة من كاميرات المراقبة، وكان السبب في ذلك هو أن هذه الممارسات تتعارض مع الإرشادات الحكومية البريطانية التي تحدد متى يمكن فرض الغرامات. وقد حكمت مراجعة قضائية لصالح هيئة النقل البريطانية في نوفمبر الماضي.

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