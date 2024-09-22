مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.35% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الأحد عند مستوى 4708.53 نقاط منخفضًا بمقدار 16.6 نقطة وبنسبة بلغت 0.35% مقارنة بآخر جلسة التداول
التي بلغت 4725.12 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و623 ألفًا و909 ريالات عُمانيّة مرتفعة بنسبة 18.2 % مقارنة بآخر جلسة التداول التي بلغت 3 ملايين و65 ألفًا و118 ريالًا عُمانيًّا ، بحسب وكالة الانباء العمانية.
موضوعات متعلقة
الهيئات التنظيمية الأوروبية على وشك أن تصبح أكثر سياسية
هيئة تنظيمية سويسرية تحقق فى استحواذ“يو بى إس” على كريدى سويس تباين معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.249 % بآخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.58 مليار ريال عُماني.
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108701406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.