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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.35% - جريدة البورصة

9/22/2024 2:50:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الأحد عند مستوى 4708.53 نقاط منخفضًا بمقدار 16.6 نقطة وبنسبة بلغت 0.35% مقارنة بآخر جلسة التداول التي بلغت 4725.12 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و623 ألفًا و909 ريالات عُمانيّة مرتفعة بنسبة 18.2 % مقارنة بآخر جلسة التداول التي بلغت 3 ملايين و65 ألفًا و118 ريالًا عُمانيًّا ، بحسب وكالة الانباء العمانية.

موضوعات متعلقة الهيئات التنظيمية الأوروبية على وشك أن تصبح أكثر سياسية هيئة تنظيمية سويسرية تحقق فى استحواذ“يو بى إس” على كريدى سويس تباين معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.249 % بآخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.58 مليار ريال عُماني.

المصدر:

MENAFN22092024000202011048ID1108701406

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