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بنك أوف أمريكا: المستثمرون معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا - جريدة البورصة

9/22/2024 2:50:16 PM
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حذّر بنك أوف أمريكا، المستثمرين من أنهم معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، ما قد يؤدي لزيادة التدفقات على سوق الأسهم.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا، مايكل هارتنت، إن تخفيض أسعار الفائدة يبدو بمثابة أخبار جيدة للمستثمرين، لكن مع دورة التيسير الفيدرالية الجديدة يأتي تجدد خطر حدوث فقاعة في أجزاء من السوق.

وخفض البنك المركزي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، ويقوم السوق الآن بتسعير 250 نقطة أساس خلال هذا العام والعام المقبل، ما من شأنه أن يساعد في دفع نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بوز 500 بنسبة 18 في المئة بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف هارتنت أن النمو لا يصبح أفضل بكثير من ذلك بالنسبة للمخاطر، مشيراً إلى أن هذا يعني أنه سيتعين على المستثمرين مطاردة ارتفاع سوق الأسهم مع عودة مخاطر الفقاعة.

وحذّر هارتنت سابقاً من احتمال حدوث فقاعة تكنولوجية مع ارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وفي شهر فبراير الماضي قال إن فقاعة الأطفال في الذكاء الاصطناعي تنمو، ويمكن أن تدفع مكاسب السوق إذا خففت السياسة النقدية.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المؤشرات للارتفاع إلى مستويات قياسية يوم الخميس، بعد يوم من خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6 في المئة مع ارتفاع أسهم إنفيديا وميتا وبرودكوم بنحو 4 في المئة.

ووسط المزيد من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وسياسة التيسير، قال هارتنت إن أفضل طريقة لوضع المحافظ الاستثمارية هي السندات والذهب.

وتابع ((استخدم ارتفاع المخاطرة لشراء السندات والذهب عند الانخفاضات، إذ إن الركود وتسارع التضخم غير مستبعدين)).

وأشار هارتنت إلى وجهة نظره المتفائلة بشأن السندات في فبراير شباط 2024 قائلاً إن سندات الخزانة لمدة 30 عاماً هي أفضل وسيلة للتحوط وسط ضعف النمو.

المصدر:

MENAFN22092024000202011048ID1108701404

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