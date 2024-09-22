تخصيص 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة بالمحافظات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إن مبادرة“حياة كريمة” من أقوى وأفضل المبادرات في العصر الحديث وساهمت في توفير العديد من الخدمات للعديد من القرى، مشيرة إلى انتهاء المرحلة الأولى التي تشمل 1470 قرية، كما تم تخصيص 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الثانية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الأولى لملتقى بناة مصر في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان“فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية”، بحضور المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة وفود عربية وإفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.

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وأضافت الوزيرة أن المبادرة نجحت في مرحلتها الأولى في توفير الخدمات الحكومية لكل وحدة محلية من خلال تخصيص مكاتب للبريد والشهر العقاري بالقرى، بجانب تحسين الطرق والصرف الصحي.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية وقعت مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون تاريخي يهدف لإنشاء وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى مبادرة (حياة كريمة).

وتابعت أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الشاملة للطفل والأسرة، إذ يجمع بين جهود مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية؛ لتقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تسهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسئولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

وعلى صعيد آخر، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنتدى الحضري العالمي (WUF) المنتظر عقده في شهر نوفمبر القادم يأتي في وقت تهتم فيه الدولة بالقضاء على العشوائيات ونجحت بالفعل بهذا الملف، بجانب إبراز التطوير العمراني خاصة بمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى، توجهات مصر نحو تعميق التعاون الاقتصادي بدول الإقليم؛ انطلاقًا من تفعيل استراتيجية طموحة للبناء والتنمية، انعكست على إحداث طفرة غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية وأسست ملامح الجمهورية الجديدة، كما عززت قدرة الدولة على تعميق التعاون مع دول الإقليم كافة بمجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، ورفع قدرات الصناعات المصرية على التنافس بالخارج.

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