تباين معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات أغلب بورصات الخليج في نهاية تعاملاتها، اليوم الأحد، وبداية تعاملاتها الأسبوعية – وألقت الأحداث الساخنة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على التعاملات في البورصة، وسط حذر من المتعاملين.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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يأتى ذلك في ضوء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي“البنك المركزي” الأربعاء الماضى، معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك لأول مرة منذ مارس 2020، وسط توقعات بأن تكون هذه الخطوة بداية للسير قدماً في سياسة التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
ففي السعودية، أنهى سوق الأسهم السعودية“تداول” جلسة اليوم باللون الأخضر، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.
وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” مرتفعاً بنسبة 0.41%، بمكاسب بلغت 49.15 نقطة، صعد بها إلى 12.129.62 نقطة.
وكشفت تداول السعودية، في وقت سابق، أن يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024م؛ سيكون عطلة رسمية بسوق الأسهم السعودية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وفي البحرين، أغلق“مؤشر البحرين العام” اليوم عند مستوي 2.032.10 بارتفاع وقدره 4.47 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي، في حين أغلق “مؤشر البحرين الإسلامي” عند مستوى 808.00 بارتفاع وقدره 0.57 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق.
وقد تداول المستثمرون في“بورصة البحرين” 581.94 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 157.72 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 34 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 86.77 ألف دينار أي ما نسبته 55.01% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 488.21 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 16 صفقة.
في المقابل، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام 2.38 نقطة بنسبة 0.03% ليبلغ مستوى 7170.09 نقطة وتم تداول 447.6 مليون سهم عبر 21952 صفقة نقدية بقيمة 72.17 مليون دينار (نحو 220.11 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 110.23 نقطة بنسبة 1.79% ليبلغ مستوى 6258.52 نقطة من خلال تداول 358.8 مليون سهم عبر 16463 صفقة نقدية بقيمة 46.3 مليون دينار (نحو 141.2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 32.39 نقطة بنسبة 0.42% ليبلغ مستوى 7757.95 نقطة من خلال تداول 88.7 مليون سهم عبر 5489 صفقة بقيمة 25.8 مليون دينار (نحو 78.6 مليون دولار).
كما أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أولى جلسات الأسبوع متراجعاً 0.35%، بإغلاقه عند مستوى 4708.53 نقطة، خاسراً 11.21 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.
وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها الصناعة بنسبة 1.24%، مع تقدم سهم الأنوار للسيراميك القيادي على المتراجعين اليوم بنسبة 5.17%، وتراجع جلفار للهندسة القيادي بنسبة 3.12%.
وأغلقت بورصة قطر تعاملات، اليوم الأحد منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات.
وانخفض المؤشر العام للبورصة 0.24% فاقداً 25.08 نقطة، عند مستوى 10439.07 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي.
وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.73%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.58%.
تراجعت السيولة إلى 257.05 مليون ريال، مقابل 683.63 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 123.68 مليون سهم، مقارنة بــ225.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.05 ألف صفقة، مقابل 16.04 ألف صفقة الخميس الماضي.
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108701402