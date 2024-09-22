تباين معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات أغلب بورصات الخليج في نهاية تعاملاتها، اليوم الأحد، وبداية تعاملاتها الأسبوعية – وألقت الأحداث الساخنة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على التعاملات في البورصة، وسط حذر من المتعاملين.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

موضوعاتالهيئات التنظيمية الأوروبية على وشك أن تصبح أكثر هيئة تنظيمية سويسرية تحقق فى استحواذ“يو بى إس” على كريدى سويس بنك أوف أمريكا: المستثمرون معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا

يأتى ذلك في ضوء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي“البنك المركزي” الأربعاء الماضى، معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك لأول مرة منذ مارس 2020، وسط توقعات بأن تكون هذه الخطوة بداية للسير قدماً في سياسة التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

ففي السعودية، أنهى سوق الأسهم السعودية“تداول” جلسة اليوم باللون الأخضر، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” مرتفعاً بنسبة 0.41%، بمكاسب بلغت 49.15 نقطة، صعد بها إلى 12.129.62 نقطة.

وكشفت تداول السعودية، في وقت سابق، أن يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024م؛ سيكون عطلة رسمية بسوق الأسهم السعودية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وفي البحرين، أغلق“مؤشر البحرين العام” اليوم عند مستوي 2.032.10 بارتفاع وقدره 4.47 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي، في حين أغلق “مؤشر البحرين الإسلامي” عند مستوى 808.00 بارتفاع وقدره 0.57 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق.

وقد تداول المستثمرون في“بورصة البحرين” 581.94 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 157.72 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 34 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 86.77 ألف دينار أي ما نسبته 55.01% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 488.21 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 16 صفقة.

في المقابل، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام 2.38 نقطة بنسبة 0.03% ليبلغ مستوى 7170.09 نقطة وتم تداول 447.6 مليون سهم عبر 21952 صفقة نقدية بقيمة 72.17 مليون دينار (نحو 220.11 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 110.23 نقطة بنسبة 1.79% ليبلغ مستوى 6258.52 نقطة من خلال تداول 358.8 مليون سهم عبر 16463 صفقة نقدية بقيمة 46.3 مليون دينار (نحو 141.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 32.39 نقطة بنسبة 0.42% ليبلغ مستوى 7757.95 نقطة من خلال تداول 88.7 مليون سهم عبر 5489 صفقة بقيمة 25.8 مليون دينار (نحو 78.6 مليون دولار).

كما أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أولى جلسات الأسبوع متراجعاً 0.35%، بإغلاقه عند مستوى 4708.53 نقطة، خاسراً 11.21 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها الصناعة بنسبة 1.24%، مع تقدم سهم الأنوار للسيراميك القيادي على المتراجعين اليوم بنسبة 5.17%، وتراجع جلفار للهندسة القيادي بنسبة 3.12%.

وأغلقت بورصة قطر تعاملات، اليوم الأحد منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات.

وانخفض المؤشر العام للبورصة 0.24% فاقداً 25.08 نقطة، عند مستوى 10439.07 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي.

وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.73%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.58%.

تراجعت السيولة إلى 257.05 مليون ريال، مقابل 683.63 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 123.68 مليون سهم، مقارنة بــ225.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.05 ألف صفقة، مقابل 16.04 ألف صفقة الخميس الماضي.

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