هيئة تنظيمية سويسرية تحقق فى استحواذ يو بى إس على كريدى سويس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالهيئات التنظيمية الأوروبية على وشك أن تصبح أكثر تباين معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم بنك أوف أمريكا: المستثمرون معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا

تحقق الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا بنشاط بنك“كريدي سويس” خلال الـ15 شهراً الماضية قبل أن يتم إنقاذه من قبل“يو بي إس غروب”، وفقاً لما ذكرته صحيفة“سونتاغس تسايتونغ”.

أصدرت هيئة الرقابة المالية السويسرية“Finma” (فينما) أمراً من 36 صفحة لبنك“كريدي سويس”، الذي لم يعد موجوداً إلا اسمياً الآن، ولـ”يو بي إس” في سبتمبر 2023 يوضح تحقيقاتها، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الأسبوعية السويسرية.

منذ ذلك الحين، تم التحقيق مع عشرات المسؤولين الحاليين أو السابقين من كلا البنكين، وتم التعاقد مع شركة المحاماة“وينغر بلاتنر” (Wenger Plattner) لقيادة التحقيق، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ورفض متحدث باسم“يو بي إس” التعليق.

كذلك رفض المتحدثون باسم“فينما” ووزارة المالية السويسرية التعليق.

ولم يتم الرد على مكالمة لـ”وينغر بلاتنر” خارج ساعات العمل على الفور.

تحقيقان متوازيان

عملية إنقاذ بنك“كريدي سويس” في مارس 2023 من قبل“يو بي إس”، والتي تمت خلال عطلة نهاية أسبوع من قبل البنكين والمسؤولين الحكوميين السويسريين لتجنب انهيار البنك المتعثر، هي بالفعل موضوع تحقيق برلماني سويسري.

في حين يركز ذلك التحقيق على الأخطاء التي وقعت بين“كريدي سويس” والسلطات السويسرية، تركز“فينما” بشكل أكبر على ما حدث داخل البنك ذاته، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

من بين الأسئلة الرئيسية التي يسعى التحقيق للإجابة عليها هو متى أصبح من الواضح أن البنك لم يعد يستطيع البقاء ككيان مستقل، وكذلك توضيح جوانب من النزاع الذي كان بين“كريدي سويس” والمنظمين الأميركيين بشأن بعض تقارير النتائج السنوية للبنك.

وذكرت الصحيفة أن المحامية المكلفة بقيادة التحقيق هي بريجيت أومباخ سبان من شركة“وينغر بلاتنر”.

وتقول سيرتها الذاتية على موقع شركة المحاماة إنها“عُينت من قبل (فينما) كوكيل تحقيق للبنوك والمؤسسات المالية” دون ذكر“كريدي سويس” أو“يو بي إس” على وجه التحديد.

لم ترد المحامية على الفور على بريد إلكتروني أُرسل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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