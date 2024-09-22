تداول 30 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط، 9 سفن بينما غادرته 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة (ASOMATOS) وترفع علم“بنما”، ويبلغ طولها 170 مترا وعرضها 27 مترا، وقادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ27 ألفا و500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص”؛ وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
وذكرت هيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم الأحد – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 26 ألفا و746 طنا تشمل: 5500 طن يوريا و610 طن سماد و1499 طن أسمنت و11 ألفا و437 طن كلينكر و7700 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43 ألفا و394 طنا تشمل: 12 ألفا و784 طن حديد و1600 طن خردة و6927 طن قمح و 583 طن خشب زان و21500 طن ذرة.
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وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1051 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 618 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة.
وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 98 ألفا و535 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 214 ألفا و431 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1326 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، وقطاران بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمة من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4852 حركة.
المصدر:
MENAFN22092024000202011048ID1108701399
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