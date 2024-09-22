تداول 30 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط، 9 سفن بينما غادرته 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة (ASOMATOS) وترفع علم“بنما”، ويبلغ طولها 170 مترا وعرضها 27 مترا، وقادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ27 ألفا و500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص”؛ وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وذكرت هيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم الأحد – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 26 ألفا و746 طنا تشمل: 5500 طن يوريا و610 طن و1499 طن أسمنت و11 ألفا و437 طن كلينكر و7700 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43 ألفا و394 طنا تشمل: 12 ألفا و784 طن حديد و1600 طن خردة و6927 طن قمح و 583 طن خشب زان و21500 طن ذرة.

موضوعاتمصر تستهدف جعل“اقتصادية قناة السويس” مركزًا عالميًا لصناعة الوقود الأخضر تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1051 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 618 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 98 ألفا و535 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 214 ألفا و431 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1326 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، وقطاران بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمة من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4852 حركة.

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