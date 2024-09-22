الأعمال المصرى التركى يطالب بإنشاء خط شحن بحرى بين البلدين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اللمعى: المجلس بصدد تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشرة
طالب مجلس الأعمال المصرى التركى بإنشاء خط شحن بحرى يربط بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط فى مصر، وتحديدًا الإسكندرية، لتسهيل الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.
وقال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن المجلس بصدد تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشرة لمجلس الأعمال المشترك فى إسطنبول خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة
((الرواد)) لدباغة الجلود تستثمر 50 مليون جنيه فى أعمال توسعية خلال العام الجارى إيرادات“لازوردى” فى مصر تنمو 8% خلال النصف الأول من 2024 مدبولى يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية“رأس الحكمة”
وأوضح، على هامش الاجتماع الذى عُقد الأحد، مع شاغلار جوكسو المستشار التجارى الجديد لتركيا فى القاهرة، أن الاجتماع المرتقب فى تركيا سيبحث تبادل الأفكار لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كافة القطاعات.
ويرى اللمعى أن قطاع السياحة هو أحد أهم مجالات التعاون المصرى التركى، مشيرًا إلى أن عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح، بينما بلغ عدد السائحين الأتراك فى مصر نحو 80 ألف سائح خلال أول 4 أشهر من العام الجارى.
وكشف شاغلار جوكسو، المستشار التجارى التركى، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، حيث سجل نحو 7.1 مليار دولار، مع مساعٍ للوصول إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جوكسو أن مجالات التعاون بين بورصتى الدولتين تشمل عددًا من القطاعات، أبرزها البنوك والسيارات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوضح أنه يجرى العمل على إعداد خريطة للزيارات والوفود التجارية من تركيا إلى مصر للمشاركة فى المعارض المتخصصة وعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين فى جميع المجالات.
MENAFN22092024000202011048ID1108701398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.