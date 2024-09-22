الأعمال المصرى التركى يطالب بإنشاء خط شحن بحرى بين البلدين - جريدة البورصة

طالب مجلس الأعمال المصرى التركى بإنشاء خط شحن بحرى يربط بين جنوب تركيا وموانئ البحر المتوسط فى مصر، وتحديدًا الإسكندرية، لتسهيل الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وقال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن المجلس بصدد تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة السابعة عشرة لمجلس الأعمال المشترك فى إسطنبول خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح، على هامش الاجتماع الذى عُقد الأحد، مع شاغلار جوكسو المستشار التجارى الجديد لتركيا فى القاهرة، أن الاجتماع المرتقب فى تركيا سيبحث تبادل الأفكار لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى كافة القطاعات.

ويرى اللمعى أن قطاع السياحة هو أحد أهم مجالات التعاون المصرى التركى، مشيرًا إلى أن عدد السائحين المصريين بلغ 200 ألف سائح، بينما بلغ عدد السائحين الأتراك فى مصر نحو 80 ألف سائح خلال أول 4 أشهر من العام الجارى.

وكشف شاغلار جوكسو، المستشار التجارى التركى، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، حيث سجل نحو 7.1 مليار دولار، مع مساعٍ للوصول إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جوكسو أن مجالات التعاون بين بورصتى الدولتين تشمل عددًا من القطاعات، أبرزها البنوك والسيارات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أوضح أنه يجرى العمل على إعداد خريطة للزيارات والوفود التجارية من تركيا إلى مصر للمشاركة فى المعارض المتخصصة وعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين فى جميع المجالات.