إيرادات لازوردى فى مصر تنمو 8% خلال النصف الأول من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات شركة لازوردى للمجوهرات فى مصر نحو 7.98% لتصل إلى 117.7 مليون ريال سعودى خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل نحو 109 ملايين ريال فى الفترة نفسها من العام الماضى.
ومع ارتفاع الدولار عقب الأزمة الاقتصادية المنقضية لجأ المصريون لاكتناز الذهب تحوطًا من تراجع قيمة مدخراتهم، خاصة مع توقعات ارتفاعه عالميًا فى ظل اتجاه الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة بعد واحدة من أعنف موجات التشديد النقدى.
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وبحسب بيانات الشركة فى البورصة السعودية سجلت إيرادات الشركة فى مصر خلال الأربع سنوات المنتهية العام الماضى، نحو 886.3 مليون ريال سعودى، بواقع 234 مليونا فى 2023، ونحو 290 مليونًا فى 2022، و165 مليونًا فى 2021 ونحو 195.85 مليون فى 2020.
ورغم أن مشتريات المصريين من الذهب انخفضت نحو 16% فى النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 27.6 طن مقابل 32.9 طن في الفترة نفسها من العام الماضى، لكن المشغولات ارتفعت 2.8% لتصل إلى 14.8 طن، فيما تراجعت السبائك والجنيهات الذهبية نحو 31% لتصل إلى 12.8 طن.
وتتواجد“لازوردى” فى مصر عبر شركتين الأولى هى“أورو” وتأسست فى 2003، وشركة لازوردي مصر للمجوهرات التى تأسست عام 2005.
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