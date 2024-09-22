إيرادات لازوردى فى مصر تنمو 8% خلال النصف الأول من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت إيرادات شركة لازوردى للمجوهرات فى مصر نحو 7.98% لتصل إلى 117.7 مليون ريال سعودى خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل نحو 109 ملايين ريال فى الفترة نفسها من العام الماضى.

ومع ارتفاع الدولار عقب الأزمة الاقتصادية المنقضية لجأ المصريون لاكتناز الذهب تحوطًا من تراجع قيمة مدخراتهم، خاصة مع توقعات ارتفاعه عالميًا فى ظل اتجاه الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة بعد واحدة من أعنف موجات التشديد النقدى.

موضوعات((الرواد)) لدباغة الجلود تستثمر 50 مليون جنيه فى أعمال توسعية خلال العام الجارى “الأعمال المصرى التركى” يطالب بإنشاء خط شحن بحرى بين البلدين مدبولى يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية“رأس الحكمة”

وبحسب بيانات الشركة فى البورصة السعودية سجلت إيرادات الشركة فى مصر خلال الأربع سنوات المنتهية العام الماضى، نحو 886.3 مليون ريال سعودى، بواقع 234 مليونا فى 2023، ونحو 290 مليونًا فى 2022، و165 مليونًا فى 2021 ونحو 195.85 مليون فى 2020.

ورغم أن مشتريات المصريين من الذهب انخفضت نحو 16% فى النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 27.6 طن مقابل 32.9 طن في الفترة نفسها من العام الماضى، لكن المشغولات ارتفعت 2.8% لتصل إلى 14.8 طن، فيما تراجعت السبائك والجنيهات الذهبية نحو 31% لتصل إلى 12.8 طن.

وتتواجد“لازوردى” فى مصر عبر شركتين الأولى هى“أورو” وتأسست فى 2003، وشركة لازوردي مصر للمجوهرات التى تأسست عام 2005.