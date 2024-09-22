((الرواد)) لدباغة الجلود تستثمر 50 مليون جنيه فى أعمال توسعية خلال العام الجارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب التصديرى المتزايد.وقال عبد الرحمن الجباس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة نجحت فى تصدير كامل إنتاجها من الجلود المدبوغة إلى 6 دول أوروبية وعربية خلال العام الجارى وأبرز تلك الدول هى إيطاليا والصين وإسبانيا والبرتغال بدعم من الجودة العالية للمنتجات.أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة تمتلك مصنعًا فى مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 11 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من ماكينات التصنيع الحديثة الذى تساعدها على تأمين فرص تصديرية.

أشار إلى أن الشركة تسعى إلى توظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول أفريقيا لزيادة نمو صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، فى ظل تنافسية المنتج المصرى فى السعر والجودة.

ويستهلك طن الجلد 60 مترًا مكعبا من المياه، ويمكن استبدال تلك الكميات من المياه الصالحة للشرب بأخرى من المياه الجوفية المالحة، وبذلك يمكن للصناعة أن تحول المياه الجوفية المالحة لقيمة إضافية، بحسب الجباس.

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ويصل حجم إنتاج مصر من الجلود إلى 6 ملايين قدم سنويًا؛ يطرح فى السوق المحلى نحو 3 ملايين قدم والباقى يصدر للخارج بحسب بيان من المجلس التصديري لدباغة الجلود.