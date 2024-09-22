((الرواد)) لدباغة الجلود تستثمر 50 مليون جنيه فى أعمال توسعية خلال العام الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب التصديرى المتزايد.وقال عبد الرحمن الجباس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة نجحت فى تصدير كامل إنتاجها من الجلود المدبوغة إلى 6 دول أوروبية وعربية خلال العام الجارى وأبرز تلك الدول هى إيطاليا والصين وإسبانيا والبرتغال بدعم من الجودة العالية للمنتجات.أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة تمتلك مصنعًا فى مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 11 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من ماكينات التصنيع الحديثة الذى تساعدها على تأمين فرص تصديرية.
أشار إلى أن الشركة تسعى إلى توظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول أفريقيا لزيادة نمو صادراتها إلى الأسواق الأفريقية، فى ظل تنافسية المنتج المصرى فى السعر والجودة.
ويستهلك طن الجلد 60 مترًا مكعبا من المياه، ويمكن استبدال تلك الكميات من المياه الصالحة للشرب بأخرى من المياه الجوفية المالحة، وبذلك يمكن للصناعة أن تحول المياه الجوفية المالحة لقيمة إضافية، بحسب الجباس.
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ويصل حجم إنتاج مصر من الجلود إلى 6 ملايين قدم سنويًا؛ يطرح فى السوق المحلى نحو 3 ملايين قدم والباقى يصدر للخارج بحسب بيان من المجلس التصديري لدباغة الجلود.
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