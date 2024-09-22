انتهاء الحركة العرضية بعد خفض الفائدة الأمريكية يقود مؤشرات البورصة للصعود - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات المصرية بصورة جماعية فى تعاملات مطلع الأسبوع الجارى، وتحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31038.41 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى EGX33 بنحو 0.79% ليصل إلى 2978.99 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 7234.73 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 10335.77 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.65% ليصل لمستوى 38157.79 نقطة.

قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة أنهت الحركة التصحيحة التى شهدتها على مدار جلسات الأسبوع الماضى بعد خفض الفائدة الأمريكية، موضحًا أن حركة الصعود يصاحبها سيولة مرتفعة مما يؤكد على استمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة.

وتوقع أن يختبر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مستوى المقاومة الهام عند 31300 نقطة وفى حال تخطيه سيكون مؤهلًا للارتفاع أعلى مستويات 34500 نقطة.

ويرى فريج أن أداء المؤشر السبعينى أفضل من الثلاثينى خلال الجلسات الماضية، مرجحًا أن يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة عند 7300 نقطة.

ورجح أن يشهد القطاع العقارى أداءً جيدًا خلال الفترة المقبلة خاصة أسهم مدينة نصر وطلعت مصطفى ومصر الجديدة، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات، ناصحًا المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات السيولة المرتفعة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، من خلال تداول 755.8 مليون سهم، بتنفيذ 98.03 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 124 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الإسكندرية للخدمات الطبية” بنسبة 19.94%، و”القاهرة للخدمات التعليمية” بنسبة 19.57%.

وتراجعت أسعار 46 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أصول إى إس بى للوساطة فى الأوراق المالية بنحو 5.23%، أكتوبر فارما بنحو 4.74%، فيما لم تتغير أسعار 41 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.105 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 111.28 مليون جنيه و49.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.83% و3.4%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 160.59 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.78%.

وسجل الأفراد 75% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 103.08 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافى بيع بقيمة 274.8 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات على 24.99% من التعاملات، بصافى شراء بقيمة 114.2 مليون جنيه للمؤسسات المصرية و8.2 مليون جنيه للمؤسسات العربية و45.9 مليون جنيه للمؤسسات الأجنبية.

وتوقع أحمد ناشى، محلل الأسواق المالية فى شركة سى إف إى لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى حول مستوى 31200 نقطة خلال جلسة الإثنين، وأن يحاول اختراق مستوى المقاومة عند 31800 نقطة للوصول إلى 32 ألف نقطة.

ويرى أن القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك الأدوية خاصة أن هناك سيولة مرتفعة على أسهم تلك القطاعات.