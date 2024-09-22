انتهاء الحركة العرضية بعد خفض الفائدة الأمريكية يقود مؤشرات البورصة للصعود - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة
المصرية بصورة جماعية فى تعاملات مطلع الأسبوع الجارى، وتحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31038.41 نقطة.
وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى EGX33 بنحو 0.79% ليصل إلى 2978.99 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 7234.73 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 10335.77 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.65% ليصل لمستوى 38157.79 نقطة. فريج: الرئيسى سيحاول كسر مستوى المقاومة عند 31300 نقطة
قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة أنهت الحركة التصحيحة التى شهدتها على مدار جلسات الأسبوع الماضى بعد خفض الفائدة الأمريكية، موضحًا أن حركة الصعود يصاحبها سيولة مرتفعة مما يؤكد على استمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة.
وتوقع أن يختبر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مستوى المقاومة الهام عند 31300 نقطة وفى حال تخطيه سيكون مؤهلًا للارتفاع أعلى مستويات 34500 نقطة.
ويرى فريج أن أداء المؤشر السبعينى أفضل من الثلاثينى خلال الجلسات الماضية، مرجحًا أن يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة عند 7300 نقطة.
ورجح أن يشهد القطاع العقارى أداءً جيدًا خلال الفترة المقبلة خاصة أسهم مدينة نصر وطلعت مصطفى ومصر الجديدة، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات، ناصحًا المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات السيولة المرتفعة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، من خلال تداول 755.8 مليون سهم، بتنفيذ 98.03 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 124 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الإسكندرية للخدمات الطبية” بنسبة 19.94%، و”القاهرة للخدمات التعليمية” بنسبة 19.57%.
وتراجعت أسعار 46 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أصول إى إس بى للوساطة فى الأوراق المالية بنحو 5.23%، أكتوبر فارما بنحو 4.74%، فيما لم تتغير أسعار 41 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.105 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 111.28 مليون جنيه و49.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.83% و3.4%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 160.59 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.78%.
وسجل الأفراد 75% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 103.08 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافى بيع بقيمة 274.8 مليون جنيه.
واستحوذت المؤسسات على 24.99% من التعاملات، بصافى شراء بقيمة 114.2 مليون جنيه للمؤسسات المصرية و8.2 مليون جنيه للمؤسسات العربية و45.9 مليون جنيه للمؤسسات الأجنبية. ناشى:“العقارات” و”الأدوية” سيشهدا رواجًا الفترة المقبلة
وتوقع أحمد ناشى، محلل الأسواق المالية فى شركة سى إف إى لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسى حول مستوى 31200 نقطة خلال جلسة الإثنين، وأن يحاول اختراق مستوى المقاومة عند 31800 نقطة للوصول إلى 32 ألف نقطة.
ويرى أن القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك الأدوية خاصة أن هناك سيولة مرتفعة على أسهم تلك القطاعات.
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