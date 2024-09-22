غتورى لـالبورصة: أفرجنا عن 47 ألف سيارة ضمن مبادرة سيارات المغتربين - جريدة البورصة

أفرجت الجمارك عن أكثر من 47 ألف سيارة ضمن مبادرة“سيارات المغتربين”، منها 26 ألف سيارة خلال العام الحالى، بحسب ما قاله الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وكشف لـ”البورصة” أنه تم تحويل 880 مليون دولار حتى الآن من المصريين المستفيدين من مبادرة“تيسير استيراد السيارات للمغتربين”.

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وتقوم المبادرة على إعفاء سيارات المصريين العاملين فى الخارج المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر الصرف وقت الاسترداد.

وأشارت مصادر فى وقت سابق لـ”البورصة” إلى أنه فى بداية المبادرة كان يتم استيراد أغلب سيارات المبادرة من دول الخليج، وخاصة السيارات اليابانية والكورية، إلا أنه فى الآونة الأخيرة تم الإفراج عن عدد كبير من السيارات الفارهة الواردة من أوروبا مثل“لامبورجينى” و”بنتلى” و”فيرارى”.

وبنهاية أجل المبادرة فى 29 أبريل الماضى، تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، وهذه الموافقات صالحة لمدة خمس سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.

وأشار إلى أن أكثر من 537 ألفًا من المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكترونى لمبادرة تيسير استيراد السيارات.

وقامت الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى لتشجيع الإقبال على المشاركة فى المبادرة.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت هذه المبادرة فى نوفمبر 2022، وجرى تمديدها مرتين بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة، وتستهدف جمع نحو مليارى دولار منها، بحسب تصريحات وزير المالية السابق محمد معيط.