غتورى لـالبورصة: أفرجنا عن 47 ألف سيارة ضمن مبادرة سيارات المغتربين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 880 مليون دولار تحويلات المصريين بالمبادرة حتى الآن
أفرجت الجمارك عن أكثر من 47 ألف سيارة ضمن مبادرة“سيارات المغتربين”، منها 26 ألف سيارة خلال العام الحالى، بحسب ما قاله الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
وكشف لـ”البورصة” أنه تم تحويل 880 مليون دولار حتى الآن من المصريين المستفيدين من مبادرة“تيسير استيراد السيارات للمغتربين”.
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وتقوم المبادرة على إعفاء سيارات المصريين العاملين فى الخارج المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر الصرف وقت الاسترداد.
وأشارت مصادر فى وقت سابق لـ”البورصة” إلى أنه فى بداية المبادرة كان يتم استيراد أغلب سيارات المبادرة من دول الخليج، وخاصة السيارات اليابانية والكورية، إلا أنه فى الآونة الأخيرة تم الإفراج عن عدد كبير من السيارات الفارهة الواردة من أوروبا مثل“لامبورجينى” و”بنتلى” و”فيرارى”.
وبنهاية أجل المبادرة فى 29 أبريل الماضى، تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، وهذه الموافقات صالحة لمدة خمس سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
وأشار إلى أن أكثر من 537 ألفًا من المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم فى التطبيق الإلكترونى لمبادرة تيسير استيراد السيارات.
وقامت الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى لتشجيع الإقبال على المشاركة فى المبادرة.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت هذه المبادرة فى نوفمبر 2022، وجرى تمديدها مرتين بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة، وتستهدف جمع نحو مليارى دولار منها، بحسب تصريحات وزير المالية السابق محمد معيط.
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