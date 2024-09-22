الهيئات التنظيمية الأوروبية على وشك أن تصبح أكثر سياسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعد سياسة المنافسة الصارمة في أوروبا نتاجًا لحادث تاريخي.

فبعد الحرب العالمية الثانية، سعت ألمانيا للحد من“الكارتلات” التي كانت تراها تهديدًا لديمقراطيتها واقتصادها الناشئ.

موضوعاتهيئة تنظيمية سويسرية تحقق فى استحواذ“يو بى إس” على كريدى سويس تباين معظم بورصات الخليج في نهاية تعاملات اليوم بنك أوف أمريكا: المستثمرون معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا

وفي المقابل، رأت فرنسا أن كبح جماح الشركات الكبرى هو وسيلة لتعزيز مصالحها الاقتصادية، وأسفرت المفاوضات المعقدة عن منح الكثير من الصلاحيات إلى المفوضية الأوروبية، وهي الصلاحيات التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، مما أثار استياء الكثيرين في وادي السيليكون.

وفي الأعوام الأخيرة، أطلقت بروكسل سلسلة من التحقيقات التنظيمية ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل“أبل” و”جوجل” و”ميتا بلاتفورمز”.

كيف يجب أن تستخدم المفوضية سلطتها؟

هذا السؤال يزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، فمن جهة، تبدو أسواق أوروبا أقل تنافسية مما كانت عليه في السابق.

ففي مطلع الألفية الجديدة، كانت أكبر أربع شركات في متوسط الصناعات الأوروبية تسيطر على حصة سوقية تقل عن 26%، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وبحلول عام 2019، ارتفعت تلك النسبة إلى 31%، مع وجود بعض الأسواق الوطنية الأصغر مثل فنلندا والمجر التي أصبحت أكثر تركيزًا.

علاوة على ذلك، لم تتغير تركيبة الشركات الرائدة في السوق بشكل كبير.، كما يبدو أن معدلات الربح تتزايد، خاصة في القطاعات الخدمية والصناعات الرقمية، إذ ارتفعت بنسبة حوالي 10% خلال العقدين الماضيين.

من جهة أخرى، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق بشأن مكانته العالمية، وهو ما يعتقد بعض المسؤولين أنه يمكن تعزيزه بوجود شركات عملاقة.

ينمو الاقتصاد الأوروبي ببطء، وتواجه صناعته منافسة صينية، فيما تحدث الابتكارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى.

ومؤخرًا، نشر ماريو دراجي، المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريرًا يضم أكثر من 400 صفحة يقدم فيه توصيات لإجراء تعديلات على سياسة المنافسة.

كما جرى تعيين تيريزا ريبيرا كمفوضة منافسة في 17 سبتمبر، وقد كلفتها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، باستخدام التقرير لتشكيل“نهج جديد”.

القضية الأولى هي الابتكار

ما يسمى بعمليات الاستحواذ القاتلة، إذ تشتري الشركات الكبرى المسيطرة شركات أصغر وأكثر ابتكارًا، أصبحت موضوعًا ساخنًا في أوروبا، التي تزخر بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد طُلب من ريبيرا إيلاء اهتمام خاص لهذه الاستحواذات التي تقوم بها شركات أجنبية، رغم أن قواعد المنافسة الأوروبية حتى الآن كانت محايدة فيما يتعلق بجنسية المالكين.

من ناحية أخرى، يقترح دراجي سياسة“دفاع الابتكار” الأوسع نطاقًا، والتي يمكن أن تستخدمها الشركات لتبرير الاندماجات، وستؤدي هذه التدابير إلى اتباع نهج أكثر تعقيدًا في سياسة المنافسة، وهو نهج يقلل من التركيز على رفاهية المستهلك.

القضية التالية هي كيفية دمج الأهداف الجيوسياسية في اللوائح التنظيمية

تريد المفوضية من الشركات الأوروبية تطوير سلاسل إمداد أكثر قوة ونماذج أعمال أقل اعتمادًا على حكومات أخرى.

إذا كان ذلك يعني الجهود المشتركة لشراء المعادن الهامة أو تطوير معايير تكنولوجية مشتركة، فليكن كذلك، وفقًا لدراجي.

التحدي هنا هو أن الإجراءات المشتركة لا تزيد بالضرورة من المرونة إذا كانت تعني أن العديد من الشركات تعتمد على نفس المورد الواحد.

ويريد دراجي أيضًا إنشاء هيئة جديدة لتقديم المشورة بشأن المجالات الحساسة للأمن، بجانب أن إدخال مثل هذه المخاوف في قرارات المنافسة قد يضفي طابعًا“أوروبيًا بحتًا” على السياسات.

ثم تأتي قضية الإنفاق الحكومي

يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز سياسته الصناعية مع السعي لحماية الصناعات الأوروبية من التأثر بالسياسات الأجنبية.

وتطالب فون دير لاين بتطبيق الأحكام الجديدة لضمان عدم تأثير الإعانات الأجنبية على تكافؤ الفرص في أوروبا.

وعندما ترغب الدول الأوروبية في إنفاق الأموال لدعم الصناعات الخضراء وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، قد تكون ريبيرا أسرع في اتخاذ القرارات وأكثر تساهلاً، بشرط أن يكون الإنفاق متسقًا مع الدول الأخرى، وهذا يستند إلى النهج الأكثر مرونة الذي ظهر خلال جائحة كوفيد وأزمة الطاقة في أوروبا.

وتتعلق التغييرات المحتملة النهائية بمجالات جديدة لسياسة المنافسة، إذ تشعر شركات التكنولوجيا الأمريكية بوطأة قانون الأسواق الرقمية، وهو محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي للتدخل عندما يعتقد أن السلوك المناهض للمنافسة قد يضر بالسوق في المستقبل.

كما يقترح دراجي أيضًا أدوات منافسة جديدة لمعالجة التواطؤ الضمني، وكذلك في الأسواق حيث يتردد المستهلكون في تغيير الموردين، كما هو الحال في توفير الطاقة.

يتفق معظم الاقتصاديين، بمن فيهم دراجي، على أن سياسة المنافسة الأوروبية، على الرغم من صرامتها أحيانًا، هي واحدة من قصص النجاح الأوروبية.

ومع ذلك، في الأعوام المقبلة، هناك خطر من أن تكون هذه السياسة مضطرة لخدمة العديد من الأهداف في آن واحد، وقد تكون الطموحات المتعلقة بالابتكار الرقمي، مثلاً، أفضل تحقيقًا من خلال تشجيع أسواق رأس المال الأوروبية أو سوق خدمات أقل تجزئة.

ولا يبدو أن سياسة المنافسة يجب أن تتعلق بسلاسل الإمداد.

ريبيرا أمامها مهمة ضخمة، وربما تكون هذه المهمة أكبر من طاقتها الاستيعابية.



