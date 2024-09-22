خوان بابلو أوريبي يكتب: سبل تحقيق القوة الكامنة في الحياة الطويلة والصحية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في عام 1970، كان من المتوقع أن يعيش شخص واحد فقط من بين كل 5 أشخاص على مستوى العالم حتى الثمانين، وفي 2023، وصل نحو نصف السكان إلى هذا الحد.

لكن مع تزايد أعداد المسنين في العالم بوتيرة سريعة، فإن العديد من البلدان ليست مستعدة للتصدي لتحديات هذا التحول الديموغرافي الكبير، ولا سيما وأن لهذا التحول آثار كبيرة على أسواق العمل، والسياسات الاجتماعية، والخدمات الصحية.

وبالتالي يكون الاستثمار في رفاهة الناس طوال حياتهم أكثر أهمية لتعزيز الحياة الصحية الطويلة والمنتجة للجميع.

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وبغض النظر عن تحسين حياة الأفراد، يمكن للسياسات الصحيحة أن توفر تكاليف الرعاية الصحية، وتخفض الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية، وتحمي رأس المال البشري الأساسي للبلدان.

ويعرض تقرير جديد للبنك الدولي، بعنوان“توفير الحياة الطويلة الصحية وأثرها القوي: التغير الديموغرافي والأمراض غير السارية ورأس المال البشري”، استراتيجيات فعالة للعمل على إطالة العمر على نحو يراعي ظروف المالية العامة للبلدان المعنية، مع التركيز على مكافحة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين.

إطالة الحياة الصحية للجميع

بحلول 2050، ستزيد أعمار ثلث سكان العالم على الأقل عن 60 عاماً، وسيؤدي ذلك إلى ظهور الأمراض غير السارية، مثل السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، والسرطانات، والاكتئاب، وقد أصبحت الآن السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

وبالتالي، على البلدان التحرك الفوري للتصدي لهذا الاتجاه، وضمان فعالية الوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة التي تصيب الملايين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن مكافحتها.

ويجب أن يأتي العدل والإنصاف في صلب جميع المبادرات الرامية إلى التصدي لهذه الأمراض، وتشير الأدلة والشواهد إلى أن أشد الناس فقرا هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض غير السارية، بسبب ارتفاع معدلات التدخين، وتعاطي الكحول، والسمنة، ومحدودية سبل الحصول على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة.

ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، على سبيل المثال، تتسبب الأمراض غير السارية بالفعل في أكثر من 70% من حالات الوفاة ونسبة كبيرة من حالات الإعاقة، وتخلق آثارها فخاً للفقر يقع فيه جيل بعد جيل الأجيال، مما يؤثر على مستقبل أسر وعائلات بأكملها، ولا يُستثنى من ذلك الأطفال في المستقبل.

ومن الأهمية للغاية تناول هذا الأمر من منظور المساواة بين الجنسين، فعلى الرغم من أن النساء يعشن حياة أطول من الرجال، فإنهن يتحملن عبئاً ثقيلاً من الأمراض المزمنة.

فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تواجه النساء فترات طويلة من المرض والإعاقة وأن يتعرضن للعنف بسبب النوع الاجتماعي، وغالبا ما يحصلن على موارد أقل من الرجال لمعالجة هذه المخاوف والشواغل.

وعلاوة على ذلك، نجد أن مسؤوليات الرعاية التقليدية التي تضطلع بها المرأة يمكن أن تحد من قدرتها على مواصلة العمل بأجر، بل وتقوض رفاهتها.

لكن، من الممكن أن تكون الرعاية المجتمعية بديلاً فعالاً من حيث التكلفة للرعاية المنزلية، وأن تساعد النساء على البقاء في العمل لفترة أطول.

مطلوب إجراء عاجل

يمكن أن يؤدي تنفيذ السياسات الاستباقية الواردة في تقريرنا لدعم إطالة الحياة الصحية إلى إنقاذ أرواح 150 مليون نسمة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلاً عن إطالة أعمار ملايين آخرين بحلول عام 2050.

وإلى جانب الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها وحالات الإعاقة الخطيرة، فإن دعم التمتع بحياة صحية طويلة يضمن أيضاً قدرة الأشخاص في الأعمار المتوسطة والأطول على أداء وظائفهم على نحو أفضلن جسدياً وعقلياً واجتماعياً، مما يؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية كبيرة.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اتخذت الحكومات إجراءات جريئة الآن واعتمدت نهجاً مشتركاً بين القطاعات في جميع مراحل الحياة لدعم إطالة الحياة الصحية من الطفولة إلى الكبر.

وتشمل بعض هذه التدابير تحسين تغذية الأطفال، وتعليم الفتيات، وتوسيع نطاق توفير الرعاية طويلة الأجل.

ولإنجاح هذه الجهود، علينا التعاون في مجال الحماية المالية، والرعاية طويلة الأجل، وسياسات المالية العامة على مستوى القطاعات الحكومية وخارجها مع شركاء التنمية والمجتمع المدني وأسواق العمل.

مساندة البلدان خلال مرحلة التحول الديمغرافي

يعد العمل على دعم إطالة الحياة جزءاً أساسيا من هدف البنك الدولي المتمثل في توفير خدمات صحية أفضل بحلول عام 2030 لما يبلغ 1.5 مليار نسمة.

ويشمل ذلك توسيع نطاق التدابير عالية الأثر التي توفر الحماية الاجتماعية للفقراء وتلبي احتياجات الرعاية طويلة الأجل.

وعلى سبيل المثال، يعد دمج هذه الأنشطة الإكلينيكية في إطار معالجة الأمراض غير السارية في أنظمة الصحة الأولية غاية في الأهمية لمنع المعاناة وحالات الوفاة التي لا سبب لها، وهذا فعال أيضاً من حيث التكلفة، ومن خلال فرض ضرائب على التبغ والكحول والمشروبات السكرية، يمكن للبلدان تعبئة إيرادات إضافية للمساعدة في تمويل برامج إطالة العمر، وتغطية النفقات الصحية الأساسية، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتغطية القطاع غير الرسمي.

ومع الوقت، ستجني هذه البلدان المنافع المالية لاستثمارها في السياسات الداعمة للصحة مع إطالة الحياة العملية للسكان وتعزيز الإنتاجية.

وسيواصل البنك الدولي توظيف خبراته الفريدة ونهجه القائم على الشواهد والعمل والتعاون مع البلدان في إطار قيامها بإعداد وتطوير برامج وطنية تعزز التمتع بحياة طويلة صحية.

ومن خلال توفير التمويل للجهود الرامية إلى تحسين الحماية الاجتماعية ورفاهة السكان، فإننا على أهبة الاستعداد لمساعدة البلدان على التغلب على تحديات التحول الديموغرافي، وحماية رأسمالها البشري، ودعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.

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