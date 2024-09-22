%3.5 ارتفاعًا فى البطاقات البنكية خلال النصف الأول من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أعداد البطاقات البنكية فى النصف الأول من عام 2024، نحو 3.5% لتصل إلى 56.97 مليون، مقابل 55.05 مليون في ديسمبر 2023.

وارتفعت بطاقات الخصم المباشر بوتيرة سريعة لتزيد من 25.34 مليون بطاقة في نهاية 2023 إلى 26.23 مليون بطاقة في يونيو 2024.

موضوعاتبنك أوف أمريكا: المستثمرون معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا “المركزى” يعتزم طرح“المصرف المتحد” فى الربع الأول من 2025 “مصر للابتكار” تتقدم للحصول على الرخصة النهائية للبنك الرقمى الربع المقبل

كما زادت البطاقات المدفوعة مقدمًا، بشكل هامشى من 32.15 مليون بطاقة إلى 32.24 مليون بطاقة.

وتسارع نمو بطاقات الائتمان من 5.64 مليون بطاقة إلى 6 ملايين بطاقة بنهاية يونيو، وهى النوع الوحيد من البطاقات المُصدرة بالجنيه المسموح لها باستخدام العملات الأجنبية فى الخارج.

ورفعت مؤخرًا البنوك الحدود القصوى للشراء عبر بطاقات الائتمان ضمن مساعى البنك المركزى لإلغاء كافية القيود على الطلب.

وزاد أيضًا عدد أجهزة الصراف الآلي، من 23,275 جهاز فى ديسمبر إلى 23,805 جهاز خلال نفس الفترة، ويعكس هذا التطور التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ما يسهل على العملاء الوصول إلى أموالهم في أي وقت.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية المملوكة للبنوك من 212.71 ألف نقطة إلى 215.9 ألف نقطة، بخلاف 1.1 مليون ماكينة نقاط بيع إلكترونية مملوكة لشركات تقوم بدور ميسر لخدمات الدفع الإلكترونى، والتى تتعاقد مع خمسة بنوك فى القطاع المصرفى.