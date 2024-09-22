%3.5 ارتفاعًا فى البطاقات البنكية خلال النصف الأول من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أعداد البطاقات البنكية فى النصف الأول من عام 2024، نحو 3.5% لتصل إلى 56.97 مليون، مقابل 55.05 مليون في ديسمبر 2023.
وارتفعت بطاقات الخصم المباشر بوتيرة سريعة لتزيد من 25.34 مليون بطاقة في نهاية 2023 إلى 26.23 مليون بطاقة في يونيو 2024.
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كما زادت البطاقات المدفوعة مقدمًا، بشكل هامشى من 32.15 مليون بطاقة إلى 32.24 مليون بطاقة.
وتسارع نمو بطاقات الائتمان من 5.64 مليون بطاقة إلى 6 ملايين بطاقة بنهاية يونيو، وهى النوع الوحيد من البطاقات المُصدرة بالجنيه المسموح لها باستخدام العملات الأجنبية فى الخارج.
ورفعت مؤخرًا البنوك الحدود القصوى للشراء عبر بطاقات الائتمان ضمن مساعى البنك المركزى لإلغاء كافية القيود على الطلب.
وزاد أيضًا عدد أجهزة الصراف الآلي، من 23,275 جهاز فى ديسمبر إلى 23,805 جهاز خلال نفس الفترة، ويعكس هذا التطور التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ما يسهل على العملاء الوصول إلى أموالهم في أي وقت.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفع عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية المملوكة للبنوك من 212.71 ألف نقطة إلى 215.9 ألف نقطة، بخلاف 1.1 مليون ماكينة نقاط بيع إلكترونية مملوكة لشركات تقوم بدور ميسر لخدمات الدفع الإلكترونى، والتى تتعاقد مع خمسة بنوك فى القطاع المصرفى.
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