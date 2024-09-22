فتية التلال يعتدون على أشجار الزيتون في خلايل اللوز وخلة النحلة جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / حسن عبد الجواد - اعتدى مستوطنون من فتية التلال من مستوطنة افرات، وبؤرة فقعات عيتام، بقطع عشرات أشجار الزيتون، والتي يملكها عائلتي ابو كامل والصوص، في خلايل اللوز، وخلة النحلة جنوب بيت لحم.
وناشد أصحاب الاراضي الجهات المختصة، مساعدتهم لإيقاف هذه الهجمات التي طالتبيوتهم وأشجارهم وحتى أفراد عائلاتهم بشكل ممنهج ومستمر.
وقال الناشط في مقاومة الاستيطان حسن بريجية، ان اعتداءات المستوطنين المتكررة، تأتي في اطار حملتهم الممنهجة، التي تستهدف إرهاب المزارعين الفلسطينيين وابعادهم عن أراضيهم، والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينية، في منطقتي "سي و بي" في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم.
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