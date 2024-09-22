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فتية التلال يعتدون على أشجار الزيتون في خلايل اللوز وخلة النحلة جنوب بيت لحم

9/22/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / حسن عبد الجواد - اعتدى مستوطنون من فتية التلال من مستوطنة افرات، وبؤرة فقعات عيتام، بقطع عشرات أشجار الزيتون، والتي يملكها عائلتي ابو كامل والصوص، في خلايل اللوز، وخلة النحلة جنوب بيت لحم.

وناشد أصحاب الاراضي الجهات المختصة، مساعدتهم لإيقاف هذه الهجمات التي طالتبيوتهم وأشجارهم وحتى أفراد عائلاتهم بشكل ممنهج ومستمر.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان حسن بريجية، ان اعتداءات المستوطنين المتكررة، تأتي في اطار حملتهم الممنهجة، التي تستهدف إرهاب المزارعين الفلسطينيين وابعادهم عن أراضيهم، والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينية، في منطقتي "سي و بي" في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم.

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