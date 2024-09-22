المركزى يعتزم طرح المصرف المتحد فى البورصة الربع الأول من 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر البنك المركزى
طرح حصة من أسهم المصرف المتحد فى البورصة
المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما فى ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال البنك فى بيان إنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فى الوقت المناسب.
موضوعات متعلقة
انتهاء الحركة العرضية بعد خفض الفائدة الأمريكية يقود مؤشرات البورصة للصعود مدبولى يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية“رأس الحكمة” بنك أوف أمريكا: المستثمرون معرضون لمخاطر تضخم فقاعة التكنولوجيا
أضاف أن المصرف المتحد يعد من البنوك المصرية التى تتمتع بمكانة قوية فى القطاع المصرفى نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التى تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التى تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالى غير المصرفى شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به نحو 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه فى 2021 إلى 106 مليارات جنيه فى يونيو 2024.
وارتفعت أرباح البنك من 1,145 مليون جنيه فى العام المنتهى فى ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2023.
MENAFN22092024000202011048ID1108701328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.