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المركزى يعتزم طرح المصرف المتحد فى البورصة الربع الأول من 2025

9/22/2024 2:09:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر البنك المركزى طرح حصة من أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما فى ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وقال البنك فى بيان إنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فى الوقت المناسب.

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أضاف أن المصرف المتحد يعد من البنوك المصرية التى تتمتع بمكانة قوية فى القطاع المصرفى نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التى تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التى تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالى غير المصرفى شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به نحو 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه فى 2021 إلى 106 مليارات جنيه فى يونيو 2024.

وارتفعت أرباح البنك من 1,145 مليون جنيه فى العام المنتهى فى ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2023.

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