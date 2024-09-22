عبدالحافظ: 70% من العاملين فى مجال الأمن السيبرانى بالخليج مصريين

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس شئون الأمن السيبرانى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن نحو 70% من العاملين فى مجال الأمن السيبرانى بالخليج مصريين، وهو ما يوضح قدرات ومهارات الكوادر المصرية.

وأضاف أن تنوع الهجمات السيبرانية وتهديداتها يشكل تحدى أمام الدول والشركات وهو ما يجعل الجميع يعمل على مكافحة الجريمة الإلكترونية التى تتطور بصورة سريعة.

موضوعات%70 من الشركات العربية تعرضت لهجمات“سيبرانية” خلال السنوات الثلاث الماضية الاتصالات يبحث مع مسئولى البنك الدولى تطوير البنية التحتية الرقمية “الاتصالات”: 110.4 مليون مشترك فى“المحمول”.. و12.8 مليون فى“الثابت” بنهاية يونيو

وأوضح أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يفحص بدقة أى أجهزة إلكترونية قبل السماح باعتمادها ودخولها السوق المحلى حتى لا تتسبب فى أى أضرار للمستهلكين.

وتابع:“نراجع الإجراءات باستمرار؛ وما حدث مؤخرا خارجيا سيجعلنا نتخذ إجراءات احترازية أكبر”.

جاء ذلك على هامش الاستعداد لانطلاق الدورة الثامنة من فعاليات المؤتمر العربى السنوى لأمن المعلومات Arab Security Conference، تحت شعار“الدفاع السيبرانى فى عصر الحروب السيبرانية”، وذلك بمشاركة دولية من الخبراء والمتخصصين والمسئولين بمجالات أمن المعلومات والأمن السيبرانى.

وأكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربى السنوى لأمن المعلومات، أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق فى ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبرانى جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.

وقال إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوى مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها:“تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمى السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات”.

وأشار إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبرانى إلى حوالى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوى مركب يتراوح من 9% ـ 10%.

وأوضح أن استراتجية المؤتمر العربى لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربى فى مجال أمن المعلومات، ومواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التى تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية فى مجال الأمن السيبرانى، فضلا عن تشجيع الابتكار العربى فى مجال أمن المعلومات.

كما تشهد فاعليات الدورة الحالية للمؤتمر العربى لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة“Arab Cyber Security Awards 2024“ لتقييم أعمال الأمن الرقمى فى المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين فى الشركات والمؤسسات المختلفة.

ومن المقرر حسب خطة المؤتمر سنويًا أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من جانب المسوؤلين والمتخصصين فى المجالات التكنولوجية لمواجهة التحديات السيبرانية، والتى سيتم من خلالها التركيز على:“ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار فى مجال الأمن السيبرانى، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبرانى على المستوى الوطنى لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة فى مصر”.