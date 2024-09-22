عبدالحافظ: 70% من العاملين فى مجال الأمن السيبرانى بالخليج مصريين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس شئون الأمن السيبرانى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن نحو 70% من العاملين فى مجال الأمن السيبرانى بالخليج مصريين، وهو ما يوضح قدرات ومهارات الكوادر المصرية.
وأضاف أن تنوع الهجمات السيبرانية وتهديداتها يشكل تحدى أمام الدول والشركات وهو ما يجعل الجميع يعمل على مكافحة الجريمة الإلكترونية التى تتطور بصورة سريعة.
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وأوضح أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يفحص بدقة أى أجهزة إلكترونية قبل السماح باعتمادها ودخولها السوق المحلى حتى لا تتسبب فى أى أضرار للمستهلكين.
وتابع:“نراجع الإجراءات باستمرار؛ وما حدث مؤخرا خارجيا سيجعلنا نتخذ إجراءات احترازية أكبر”.
جاء ذلك على هامش الاستعداد لانطلاق الدورة الثامنة من فعاليات المؤتمر العربى السنوى لأمن المعلومات Arab Security Conference، تحت شعار“الدفاع السيبرانى فى عصر الحروب السيبرانية”، وذلك بمشاركة دولية من الخبراء والمتخصصين والمسئولين بمجالات أمن المعلومات والأمن السيبرانى. رئيس إيتيدا: صناعة البرمجيات تشهد تحولاً جذرياً بفضل الذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربى السنوى لأمن المعلومات، أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق فى ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبرانى جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.
وقال إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوى مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها:“تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمى السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات”.
وأشار إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبرانى إلى حوالى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوى مركب يتراوح من 9% ـ 10%.
وأوضح أن استراتجية المؤتمر العربى لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربى فى مجال أمن المعلومات، ومواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التى تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية فى مجال الأمن السيبرانى، فضلا عن تشجيع الابتكار العربى فى مجال أمن المعلومات.
كما تشهد فاعليات الدورة الحالية للمؤتمر العربى لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة“Arab Cyber Security Awards 2024“ لتقييم أعمال الأمن الرقمى فى المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين فى الشركات والمؤسسات المختلفة.
ومن المقرر حسب خطة المؤتمر سنويًا أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من جانب المسوؤلين والمتخصصين فى المجالات التكنولوجية لمواجهة التحديات السيبرانية، والتى سيتم من خلالها التركيز على:“ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار فى مجال الأمن السيبرانى، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبرانى على المستوى الوطنى لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة فى مصر”.
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