وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى البنك الدولى تطوير البنية التحتية الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى، وكريستين جينواى تشيانغ مدير الممارسات العالمية للتنمية الرقمية فى البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى فى مجالات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم جهود الوزارة فى بناء القدرات.

ناقش اللقاء مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية من أجل تحسين خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية ومنها مشروع لتوفير الانترنت فائق السرعة فى القرى ضمن مشروع“حياة كريمة”.

موضوعات%70 من الشركات العربية تعرضت لهجمات“سيبرانية” خلال السنوات الثلاث الماضية “عبدالحافظ”: 70% من العاملين فى مجال“الأمن السيبرانى” بالخليج مصريين “الاتصالات”: 110.4 مليون مشترك فى“المحمول”.. و12.8 مليون فى“الثابت” بنهاية يونيو

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتى انعكست على العديد من المؤشرات والتقارير الدولية فى مجالات الأمن السيبرانى، والتحول الرقمى، والابتكار.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة” الأمل من أجل الرقمنة – مستقبل رقمى للجميع شامل وهادف” التى عقدت فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) ضمن فعاليات“أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل” والتى تمهد للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى كلمته خلال الجلسة؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هناك نقاش عالمى حول الرقمنة وما تثيره من مخاوف أو أمال؛ خاصة فى دول الجنوب حيث تتسع الفجوات الاقتصادية نتيجة للتطورات التكنولوجية بالاضافة الى النقاشات المطروحة حول تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل الأمر الذى يثير تساؤلا حول امكانية الحصول على فرص عمل فى العالم الرقمي؛ مضيفا أن العصر الرقمى يحمل فى طياته أمالا وفرصا رقمية للاستفادة من الإمكانيات التى تتيحها التكنولوجيا فى خلق فرص عمل وتحقيق التنمية؛ موضحا الجهود المبذولة للتوسع فى المنح التدريبية التى تستهدف تنمية القدرات الرقمية لتشمل أكثر من نصف مليون متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية هذا العام؛ حيث تم مضاعفة عدد المتدربين بنحو 125 ضعفا على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى تأثير هذه المنح التدريبية فى تأهيل الملتحقين بها للحصول على فرص عمل متميزة فى شركات عالمية وتأسيس مشروعات ريادية.

وقال الدكتور عمرو طلعت – إنه يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى القرى المصرية فى إطار تنفيذ مشروع“حياة كريمة” الذى يستهدف تطوير الريف المصرى ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50% من سكان مصر .

ولفت إلى أنه يتم مواصلة العمل فى رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفيرها عبر قنوات متعددة، لضمان إتاحتها لجميع المواطنين.

هذا وقد تناولت الجلسة أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والتقنيات لتحقيق مستقبل رقمى شامل وهادف للجميع؛ وذلك بمشاركة المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، ووزراء من دول أفريقية، وعدد من قيادات الشركات والمنظمات الدولية والخبراء.

جدير بالذكر أن فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تنطلق تحت شعار“مستقبل رقمى للجميع”، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.

ويشارك الدكتور عمرو طلعت فى هذا الحدث استجابة للدعوة التى وجهت إليه من كل من سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع بول كامبل نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى لشركة“ان سى ار”NCR المتخصصة فى مجال تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تناول الاجتماع أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية، وفرص التوسع فى أنشطتها في مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها حول العالم.

كما تم استعراض المقومات التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد حيث أصبحت من أبرز المقاصد العالمية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

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