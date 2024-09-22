وزير الإسكان: الدولة وضعت التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني وزير الإسكان، إن الدولة المصرية وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية؛ ضمن رؤية شاملة،“رؤية مصر 2030”.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر.

موضوعاتمدبولى يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية“رأس الحكمة” “هايد بارك” تحقق 2 مليار جنيه مبيعات من“ليك سايد” “المطورون العرب” تبيع وحدات بقيمة 600 مليون جنيه لـ”أحمد طارق”

وأضاف وزير الإسكان:“أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كإحدى الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي”.

كما أكد أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.

وأضاف:“لعل عنوان ملتقى اليوم“فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية” هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء”.

وأكد دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه خلال العام الجارى تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية في مجالات عدة والمتضمنة مشاركة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في نقل التجرية المصرية.

وأضاف أن الوزارة تستضيف على هامش المنتدى الحضرى العالمى، الاجتماع الوزاري الافريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وتعزيز فرص المشاركة المستقبلية.