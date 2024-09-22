وزير الإسكان: الدولة وضعت التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني وزير الإسكان، إن الدولة المصرية وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية؛ ضمن رؤية شاملة،“رؤية مصر 2030”.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر.
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مدبولى يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية“رأس الحكمة” “هايد بارك” تحقق 2 مليار جنيه مبيعات من“ليك سايد” “المطورون العرب” تبيع وحدات بقيمة 600 مليون جنيه لـ”أحمد طارق”
وأضاف وزير الإسكان:“أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كإحدى الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي”.
كما أكد أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.
وأضاف:“لعل عنوان ملتقى اليوم“فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية” هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء”.
وأكد دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه خلال العام الجارى تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية في مجالات عدة والمتضمنة مشاركة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في نقل التجرية المصرية.
وأضاف أن الوزارة تستضيف على هامش المنتدى الحضرى العالمى، الاجتماع الوزاري الافريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وتعزيز فرص المشاركة المستقبلية.
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