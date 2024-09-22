المطورون العرب تبيع وحدات بقيمة 600 مليون جنيه لـأحمد طارق

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المطورون العرب، على عرض من أحمد طارق عضو مجلس إدارة الشركة وعضو لجنة تحكيم برنامج“شارك تانك”، لشراء عدد من الوحدات التجارية بقيمة 600 مليون جنيه بمول“نيووم بيزنس جيت”، والمملوكة لشركة دلمار للتنمية العقارية إحدى الشركات التابعة.

وقال أحمد طارق لـ”البورصة”، إنه يخطط لزيادة استثماراته فى قطاع عبر الاستحواذ على 80 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل نحو 7 يملكها حاليًا.

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وأضاف طارق، أن قطاع التعليم له أهمية خاصة فى محفظة الاستثمارات، موضحًا أن هناك مدرستين سيتم الاستحواذ عليهما قبل نهاية عام 2024.

وأشار إلى أنه يستهدف الوصول بعدد الطلاب فى مدارسه إلى 100 ألف طالب بنهاية عام 2030، مشيرًا إلى أن اهتمامه الأكبر بالصعيد والأقاليم.

واستحوذ أحمد طارق مؤخرًا على مدارس“الرواد” و”القومية” ضمن سلسلة مرتقبة من الاستحواذات سيتم تنفيذها فى قطاع التعليم.