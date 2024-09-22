المطورون العرب تبيع وحدات بقيمة 600 مليون جنيه لـأحمد طارق

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المطورون العرب، على عرض من أحمد طارق عضو مجلس إدارة الشركة وعضو لجنة تحكيم برنامج“شارك تانك”، لشراء عدد من الوحدات التجارية بقيمة 600 مليون جنيه بمول“نيووم بيزنس جيت”، والمملوكة لشركة دلمار للتنمية العقارية إحدى الشركات التابعة.
وقال أحمد طارق لـ”البورصة”، إنه يخطط لزيادة استثماراته فى قطاع التعليم عبر الاستحواذ على 80 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل نحو 7 مدارس يملكها حاليًا.
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وأضاف طارق، أن قطاع التعليم له أهمية خاصة فى محفظة الاستثمارات، موضحًا أن هناك مدرستين سيتم الاستحواذ عليهما قبل نهاية عام 2024.
وأشار إلى أنه يستهدف الوصول بعدد الطلاب فى مدارسه إلى 100 ألف طالب بنهاية عام 2030، مشيرًا إلى أن اهتمامه الأكبر بالصعيد والأقاليم.
واستحوذ أحمد طارق مؤخرًا على مدارس“الرواد” و”القومية” ضمن سلسلة مرتقبة من الاستحواذات سيتم تنفيذها فى قطاع التعليم.
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