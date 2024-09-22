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هايد بارك تحقق 2 مليار جنيه مبيعات من ليك سايد

9/22/2024 2:06:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة هايد بارك العقارية، عن بيع جميع وحدات مرحلة“ليك سايد” أحدث مراحل مشروع“جاردن ليكس” بمدينة 6 أكتوبر خلال ساعتين فقط، بمبيعات تعاقدية تجاوزت 2 مليار جنيه.

وتأتى“ليك سايد” كمرحلة جديدة بمخطط مشروع“جاردن ليكس”، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التى تشمل فيلات مستقلة، وفيلات رباعية مع بنتهاوس، وفيلات رباعية بدون بنتهاوس، وتوين هاوس.

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ويقام مشروع“جاردن ليكس” على مساحة 69 فدانًا بتصميم من شركة Eklego العالمية، ويضم مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس، ويشمل المشروع أيضًا مواقف سيارات لكل وحدة سكنية، وClub House، إلى جانب ثلاث بوابات إلكترونية.

وتأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير، وفى عام 2009 استحوذ بنكى“التعمير والإسكان” و”العقارى المصرى العربى” والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفى مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجى بدلًا من مجموعة داماك العقارية.

ويبلغ رأس مال الشركة 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات وهى: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعى تاونى وجاردن لايك بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع سى شور بالساحل الشمالى، كما أسست شركة فاوندرز للتسويق العقارى.

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