هايد بارك تحقق 2 مليار جنيه مبيعات من ليك سايد

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- Al-Borsa News) أعلنت شركة هايد بارك العقارية، عن بيع جميع وحدات مرحلة“ليك سايد” أحدث مراحل مشروع“جاردن ليكس” بمدينة 6 أكتوبر خلال ساعتين فقط، بمبيعات تعاقدية تجاوزت 2 مليار جنيه.
وتأتى“ليك سايد” كمرحلة جديدة بمخطط مشروع“جاردن ليكس”، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التى تشمل فيلات مستقلة، وفيلات رباعية مع بنتهاوس، وفيلات رباعية بدون بنتهاوس، وتوين هاوس.
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ويقام مشروع“جاردن ليكس” على مساحة 69 فدانًا بتصميم من شركة Eklego العالمية، ويضم مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة والدوبلكس، ويشمل المشروع أيضًا مواقف سيارات لكل وحدة سكنية، وClub House، إلى جانب ثلاث بوابات إلكترونية.
وتأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير، وفى عام 2009 استحوذ بنكى“التعمير والإسكان” و”العقارى المصرى العربى” والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفى مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجى بدلًا من مجموعة داماك العقارية.
ويبلغ رأس مال الشركة 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات وهى: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعى تاونى وجاردن لايك بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع سى شور بالساحل الشمالى، كما أسست شركة فاوندرز للتسويق العقارى.
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