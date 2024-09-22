37 مدرباً لكرة اليد ينالون رخصة التدريب الدولية في «الفئة C»

(MENAFN
- Al-Bayan)
منح اتحاد الإمارات لكرة اليد شهادات التدريب الدولية «الفئة C» إلى 37 مدرباً من أصل 44 مدرباً من أندية «الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، والوصل، والمدام، والبطائح، وكلباء، والعين، والوحدة، وخورفكان، ومليحة، ودبا الحصن، والذيد، والظفرة»، شاركت في دراسات الدورة التدريبية للمدربين العاملين بأندية الدولة والتي نظمها اتحاد كرة اليد الإماراتي، بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد، حاضر في الدورة المحاضر الدولي المصري الدكتور خالد حمودة، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 ولغاية 22 الجاري في القاعة الكبرى بالهيئة العامة للرياضة بدبي.
شارك في تقديم شهادات التدريب كل من نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، والدكتور أحمد صلاح العامري مدير التدريب بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي.
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