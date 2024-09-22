37 مدرباً لكرة اليد ينالون رخصة التدريب الدولية في «الفئة C»

منح اتحاد الإمارات لكرة اليد شهادات التدريب الدولية «الفئة C» إلى 37 مدرباً من أصل 44 مدرباً من أندية «الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، والوصل، والمدام، والبطائح، وكلباء، والعين، والوحدة، وخورفكان، ومليحة، ودبا الحصن، والذيد، والظفرة»، شاركت في دراسات الدورة التدريبية للمدربين العاملين بأندية الدولة والتي نظمها اتحاد كرة اليد الإماراتي، بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد، حاضر في الدورة المحاضر الدولي المصري الدكتور خالد حمودة، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 ولغاية 22 الجاري في القاعة الكبرى بالهيئة العامة للرياضة بدبي.

شارك في تقديم شهادات التدريب كل من نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، والدكتور أحمد صلاح العامري مدير التدريب بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي.