رد حزب الله وقصفه لشمال حيفا حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) أعلن حزب الله صباح اليوم الأحد عن استهدافه مجمعًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ، وذلك كرد أولي على التفجيرات المتعلقة بأجهزة البيجر واللاسلكي.
و أفاد بيان صادر عن حزب الله بأنه استهدف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا"، مستخدمًا عشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2 والكاتيوش.
و قد أثار هذا الحدث تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فقالت مهى سليم : اللهم سدد ضربتهم واخذل عدوهم و انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين
و علق مؤيد أحمد : سمعنا صوت الضرب من اربد
و أضاف سيد حسين : شرف المحاولة في وجه أقوى جيوش العالم و أكثرها ظلما و عدوانا وسام شرف نفتخر به جميعا و قريبا ان شاء الله على يد قائنا الموعود
و نشر عامر الكبيسي : هذا شيء كبير ما صار من 2006
و غرد خالد بن علي : خوفي يطلع الموضوع كله مسرحية
و قال العمير : الغريب مافي الأمر على كثرة هذه الصواريخ و هي بالمئات، لماذا لا يوجد قتلى؟
حيث قالت الخارجية الأردنية في بيان لها : تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رد حزب الله على اسرائيل حديث مواقع التواصل
MENAFN22092024000209011053ID1108701241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.