رد حزب الله وقصفه لشمال حيفا حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) أعلن حزب الله صباح اليوم الأحد عن استهدافه مجمعًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ، وذلك كرد أولي على التفجيرات المتعلقة بأجهزة البيجر واللاسلكي.و أفاد بيان صادر عن حزب الله بأنه استهدف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا"، مستخدمًا عشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2 والكاتيوش.

و قد أثار هذا الحدث تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فقالت مهى سليم : اللهم سدد ضربتهم واخذل عدوهم و انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين

و علق مؤيد أحمد : سمعنا صوت الضرب من اربد

و أضاف سيد حسين : شرف المحاولة في وجه أقوى جيوش العالم و أكثرها ظلما و عدوانا وسام شرف نفتخر به جميعا و قريبا ان شاء الله على يد قائنا الموعود

و نشر عامر الكبيسي : هذا شيء كبير ما صار من 2006

و غرد خالد بن علي : خوفي يطلع الموضوع كله مسرحية

و قال العمير : الغريب مافي الأمر على كثرة هذه الصواريخ و هي بالمئات، لماذا لا يوجد قتلى؟

حيث قالت الخارجية الأردنية في بيان لها : تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · رد حزب الله على اسرائيل حديث مواقع التواصل