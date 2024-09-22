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البنك المركزي المصري يعتزم طرح أسهم بالمصرف المتحد في البورصة

9/22/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.


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