البنك المركزي المصري يعتزم طرح أسهم بالمصرف المتحد في البورصة

البنك المركزي المصري يعتزم طرح أسهم بالمصرف المتحد في البورصة
التاريخ
9/22/2024 10:00:05 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.
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