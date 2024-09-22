هاري كين: بايرن ميونخ لن يستسلم أمام شغفي بتسجيل الأهداف

أكد هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا أن فريقه بايرن ميونخ الألماني لن يستسلم أمام شغفه بتسجيل الأهداف، بعدما أصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلا للأهداف في البوندسليجا.

واكتسح بايرن ميونخ مضيفه فيردبر بريمن 5 /صفر أمس السبت محققا فوزه الرابع على التوالي ليعزز موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وواصل النادي البافاري تألقه اللافت تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، حيث سجل الفريق 20 هدفا في أخر ثلاث مباريات، بفوزه على هولشتاين كيل 6 /1 في البوندسليجا ثم انتصاره الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9 /2 في دوري أبطال أوروبا قبل الفوز بخماسية على بريمن.

وسجل كين الهدف الثالث للنادي البافاري ، محرزا هدفه الـ41 في البوندسليجا ليتخطى إنجاز مواطنه جادون سانشو الذي سجل 40 هدفا مع بوروسيا دورتموند، ويصبح بذلك اللاعب الإنجليزي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الألماني.

وقال كين في تصريحات صحفية "كان أسبوعا رائعا، التهنئة للرفاق على العقلية السليمة والأداء الجيد".

وأضاف "الطريقة التي لعبنا بها سواء كانت الكرة في حوزتنا أم لا، هي طريقة نريد أن نظهرها في باقي المباريات أيضا، لقد واصلنا الضغط حتى بعد تسجيل الهدفين الثاني والثالث، نحن بايرن ميونخ".

وانتقل كين للحديث عن مواجهة القمة التي تنتظر فريقه الأسبوع المقبل أمام باير ليفركوزن حامل اللقب، وقال "ستكون بكل تأكيد مباراة مختلفة أمام ليفركوزن، لقد أظهروا في الموسم الماضي مدى قوتهم، ستكون مباراة صعبة".

وختم المهاجم الإنجليزي حديثه بالقول "علينا أن نظهر نفس العقلية وتعطشنا للنجاح، مثلما فعلنا هنا في مبارياتنا السابقة، نحن نلعب على ملعبنا ، إنه أكتوبر، وستكون مباراة رائعة".

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