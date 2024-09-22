اتحاد مكاتب السفر والسياحة 244 مليون دينار مبيعات التذاكر عبر نظام أياتا في 8 أشهر

MENAFN - Al-Anbaa) قال اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية إن مبيعات التذاكر في البلاد عبر نظام التسويات البنكية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بلغت نحو 244 مليون دينار كويتي (نحو 6ر797 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن هذه المبيعات جاءت اثر إصدار أكثر من 3ر2 مليون تذكرة سفر وأن هذه الإصدارات لا تشمل الرحلات الموسمية والرحلات منخفضة التكلفة.

وذكر المطيري أن أعداد مكاتب السفر والسياحة ارتفعت إلى 590 مكتبا موزعة على المحافظات الست وهذا الارتفاع عائد إلى الإقبال المتزايد من المسافرين على الحجز من المكاتب المعتمدة لما تقدمه من خدمات سياحية مميزة وعروض للمسافرين.

وأكد حرص الاتحاد على التعاون مع شركات الطيران المحلية وسط حرص شركة الخطوط الجوية الكويتية أيضا على افتتاح وجهات سفر جديدة وزيادة عدد الرحلات للوجهات ذات الطلب المرتفع والمتزايد كوجهة لندن التي تعتبر ذات أهمية كبرى بواقع رحلتين يوميا.

وأفاد بأن التزام الخطوط الكويتية بجداول الرحلات لناحية الإقلاع والوصول ترك انطباعا جيدا للمسافرين على متنها في وقت ساهم تخصيص وتمكين المسافرين من وضع أمتعتهم قبل 12 ساعة من الإقلاع في تقليل فترة الانتظار وتخفيف الازدحام.

يذكر أن اتحاد مكاتب السفر أسس في العاشر من يوليو 1971 وهو الجهة الممثلة لمكاتب السفر والسياحة في الكويت ويهدف إلى تطوير السياحة ورفع مستوى الخدمات ومتطلبات قاصدي السفر.