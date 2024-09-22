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الأمم المتحدة في لبنان المنطقة تقترب من كارثة وشيكة

9/22/2024 9:20:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة في لبنان،
أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، مشيرة إلى أنه لا حل عسكريا يوفر الأمان.

هذا ومن ناحية أخرى ارتفعت
حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، الى 45 قتيلا وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت الوزارة في بيان، عن ارتفاع "عدد الشهداء إلى 45 شخصا"، مشيرة الى استمرار "أعمال رفع الأنقاض" تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية "أخذ عينات" من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.

وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 37 شخصا، منهم 16 على الأقل نعاهم الحزب بينهم قائدان عسكريان بارزان.

MENAFN22092024000130011022ID1108701173

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