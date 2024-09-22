الأمم المتحدة في لبنان المنطقة تقترب من كارثة وشيكة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الأمم المتحدة في لبنان،
أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، مشيرة إلى أنه لا حل عسكريا يوفر الأمان.
هذا ومن ناحية أخرى ارتفعت
حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، الى 45 قتيلا وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيان، عن ارتفاع "عدد الشهداء إلى 45 شخصا"، مشيرة الى استمرار "أعمال رفع الأنقاض" تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية "أخذ عينات" من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.
وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 37 شخصا، منهم 16 على الأقل نعاهم الحزب بينهم قائدان عسكريان بارزان.
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