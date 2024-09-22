وزير الصحة ينقل التبعية الفنية لأقسام خدمة المواطن والصيدلة من المناطق الصحية إلى قطاعاتها في الوزارة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي، قرارا بنقل التبعية الفنية لأقسام ووحدات خدمة المواطن بكافة المناطق الصحية إلى مدير إدارة خدمة المواطن.
كما أصدر الوزير العوضي قراراً بنقل التبعية الفنية لمكاتب ومراقبة وأقسام الخدمات الصيدلانية في المناطق الصحية وأقسام ووحدات الصيدلة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى قطاع الادوية والتجهيزات الطبية وتتبع الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية مباشرة.
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