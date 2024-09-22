وزير الصحة ينقل التبعية الفنية لأقسام خدمة المواطن والصيدلة من المناطق الصحية إلى قطاعاتها في الوزارة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

أصدر الصحة د.أحمد العوضي، قرارا بنقل التبعية الفنية لأقسام ووحدات خدمة المواطن بكافة المناطق الصحية إلى مدير إدارة خدمة المواطن.

كما أصدر الوزير العوضي قراراً بنقل التبعية الفنية لمكاتب ومراقبة وأقسام الخدمات الصيدلانية في المناطق الصحية وأقسام ووحدات الصيدلة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى قطاع الادوية والتجهيزات الطبية وتتبع الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية مباشرة.