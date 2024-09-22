النيابة تحبس رئيس اتحاد الكرة ونائبه والأمين العام 21 يوما

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس الاتحاد الكويتي ونائبه والأمين العام للاتحاد، لمدة 21 يوما احتياطيا معهم بواقعة المنتخبين الكويتي والعراقي التي أقيمت أخيرا على ستاد جابر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكانت النيابة قد حققت معهم بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، على خلفية سوء التنظيم الذي شهدته المباراة والذي ترتب عليه تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاستقالاتهم.