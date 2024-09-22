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الديوان الأميري صاحب السمو وولي العهد لا يملكان أي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي

9/22/2024 9:20:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لا يملكان أي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق تلك الحسابات.

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