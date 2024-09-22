الديوان الأميري صاحب السمو وولي العهد لا يملكان أي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي

الديوان الأميري صاحب السمو وولي العهد لا يملكان أي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي
التاريخ
9/22/2024 9:20:22 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد لا يملكان أي حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق تلك الحسابات.
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