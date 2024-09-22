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رياضات تحافظ على صحة القلب

9/22/2024 9:17:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت الجمعية الألمانية للطب الرياضي، إن المواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الجمعية أنه
على من فاقوا 50 عاماً ممارسة الرياضة بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة لا تقل عن نصف ساعة بشكل مكثف.

ومن جانبها، أوصت منظمة الصحة العالمية بالأنشطة الحركية بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، بما فيها والمشي، وصعود الدرج، والعمل في الحديقة.


** رياضات قوة التحمل

وأشارت الجمعية إلى أن رياضات قوة التحمل مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات، مفيدة للقلب، حيث تقلل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 20%.

وقبل ممارسة الرياضة يجب استشارة الطبيب للحصول على إذنه، بعد
تحديد أداء القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب، وفحص الحالة الصحية العامة. ويمكن بعدها التحدث مع الطبيب عن الرياضة المناسبة، ومعدل وكثافة التدريب.

وإلى جانب الرياضة، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي يقوم على الخضروات، والفواكه الطازجة، ومنتجات الحبوب الكاملة مع الإقلال من الملح، والسكر، والدهون،
والإقلاع عن التدخين والخمر.

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