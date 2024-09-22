صنع الأمل: التأهيل كوسيلة لإعادة الحياة في ظل الحرب ...... شاهد الفيديو

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- في قلب قطاع غزة، حيث تعاني المجتمعات من ويلات الحرب، كانت هناك قصة إنسانية تحمل في طياتها الأمل والتحدي. معتز أبو دية، أخصائي طبيعي، نازح إلى منطقة الزوايدة، أطلق مبادرة "صنع الأمل" للمصابين الذين يعيشون في خيام. كانت المبادرة تستهدف تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، مكسرةً الحواجز أمام المصابين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المراكز الصحية.

جاءت فكرة المبادرة نتيجة لكثرة المناشدات التي تصل من المصابين، وعددهم المتزايد يومياً. أدرك معتز أن الحرب قد سرقت شغفه، ولكنه قرر استعادة طاقته لخدمة أبناء شعبه. رغم الإمكانيات المحدودة، استطاع أن يقدم الرعاية الصحية لعدد كبير من المصابين، مساهماً في تغيير حياتهم.

وفي خطوة مبتكرة، قام معتز وزملاؤه بصناعة أطراف صناعية بدائية باستخدام مواد خام بسيطة. تواصلوا أيضاً مع أخصائيين من خارج القطاع، لتقديم التشخيص الأولي للحالات. كانت رسالتهم توصيل صوت الفئات المهمشة الذين يعانون بصمت، في محاولة

لدعمهم.

وتأتي هذه المبادرة رسالة لتحمل صوت الجرحى والمصابين الذي يأنون ويعانون من ويلات الحرب في اصابتهم، محاولين الوقوف مع أبناء شعبهم واسنادهم وبث الأمل في نفوس المصابين وذويهم مستخدمين أبسط الامكانيات والوسائل المتاحة في ظل الحرب.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.