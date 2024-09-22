إنريكي يتحسر على تعادل سان جيرمان مع ريمس بالدوري الفرنسي

تحسر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على تعادل فريقه مع مضيفه ستاد ريمس 1/1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه أثنى على أداء فريقه.

وتقدم ريمس عن طريق كايتو ناكامورا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك عثمان ديمبلي التعادل في الدقيقة 68 لباريس سان جيرمان.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، وذلك بعدما أوقف ريمس سلسلة انتصارته حيث فاز في أول أربع مباريات.

وقال إنريكي "إنه أمر قاس، لقد بدأت المباراة بسيطرة مطلقة من جانبنا، في الوقت الذي تراجع فيه المنافس لوسط ملعبه".

وأضاف "لقد سجلوا هدفا من أول هجمة مرتدة لهم بعد أن حالفهم بعض الحظ، هذا منحهم الثقة للدفاع في الوقت الذي لاحت لنا بعض الفرص لإدراك التعادل، لكننا لم نفلح في استغلالها".

ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن إنريكي قوله "لقد نجحنا في الشوط الثاني وأعتقد أننا نستحق التعادل على الأقل، أعتقد أننا كان بمقدورنا الفوز بالنظر إلى عدد الفرص التي لاحت لنا ، لكن هذه هي كرة القدم".

وأشار "كان من الممكن أن نخسر في اللحظات الأخيرة، لذا أنا سعيد للغاية بالأداء وعقلية الفريق، أعتقد أنه من الصعب للغاية الفوز هنا وأننا في حاجة لمواصلة العمل".



