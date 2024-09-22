فلاح بن زايد يعتمد أجندة فعاليات نادي غنتوت للبولو لموسم 2024 2025

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة فعاليات النادي للموسم الجديد 2024 – 2025، تضمنت 14 فعالية ومجتمعية.

وتبدأ الفعاليات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 22 مارس 2025، بما يتيح الفرصة لمشاركة مميزة من نجوم البولو المحلي والدولي الذين أسهموا خلال الفترة الماضية، في تطور اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد سمو رئيس النادي، بالإيجابيات التي تحققت في الموسم الماضي، متمنيا انطلاقة قوية ومتميزة لمواصلة مسيرة النادي الناجحة، موجها الشكر لكل من ساهم في دعم مسيرة النادي، معربا عن أمله بتواصل الجهد والعطاء بما يسهم في تطوير الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة البولو على وجه الخصوص.

وأوضح أن فعاليات الموسم الجديد، تم تحديدها بشكل دقيق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم كوكبة من الصاعدين الذين يشكلون إضافة حقيقية للبولو الإماراتي.

ووجه سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، لرعايته لقطاع الشباب والرياضة في إمارة أبوظبي ، بما يسهم في اتساع قاعدة المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية، ومساهمة العديد من الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية على مستوى الدولة في دعم هذا القطاع، ومن بينها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتشهد انطلاقة أجندة نادي غنتوت في موسمه الجديد اعتبارا من 24 حتى 30 أكتوبر المقبل، إقامة بطولة التصنيف المنخفض للبولو (2 – 4 هاند يكاب)، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها.

ويقام مهرجان كأس البولو الوردي (بينك بولو)، يوم 9 نوفمبر المقبل، بينما ستكون الفعالية الثالثة كأس الاتحاد للبولو خلال الفترة من 21 – 30 نوفمبر بتصنيف (4- 6 هاند يكاب).

وتشهد الفترة من 11 – 21 ديسمبر القادم إقامة البطولة السنوية الرابعة على كأس سلطان بن زايد للبولو بمشاركة فئة (6 – 8 هاند يكاب).

وتم تخصيص يوم 14 ديسمبر موعدا لمهرجان البولو البريطاني السنوي، الذي يقام في كبرى عواصم العالم.

ويتجدد خلال الفترة من 26 - 30 ديسمبر، موعد بطولة العام الجديد 2025 بتصنيف (4 – 6 هاند يكاب).

وفي 11 يناير 2025 ستقام مباراة البولو الخيرية السنوية، التي يعود ريعها لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، بينما تشهد الفترة من 13 – 18 يناير إقامة بطولة الميدالية الذهبية للبولو لفئة (4 – 6 هاند يكاب).

وفي 27 يناير، يكون محبو رياضة البولو على موعد مع انطلاقة بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، التي ينظمها النادي بمستوى احترافي،

وتشهد مشاركة استثنائية مميزة من نجوم اللعبة من مختلف بلدان العالم وتستمر حتى 8 فبراير 2025 بتصنيف (8 – 10هاند يكاب)، وتعقبها بطولة التصنيف المنخفض الثانية لمستوى (4 – 6 هاند يكاب)، ويتجدد الموعد في 22 فبراير بإقامة يوم الأمل الخيري المجتمعي للبولو.

وفي الفترة من 3 – 15 مارس 2025، تقام بطولة غنتوت الدولية للبولو بمستوى (Goal20) ذات الخصوصية التنافسية.

ويتضمن البرنامج إقامة بطولة الصحراء المستحدثة للبولو بتصنيف (8 – 10 هاند يكاب)، بينما يختتم النادي برنامجه السنوي بإقامة بطولة (كأس العيد) للبولو بمستوى (4-6 هاند يكاب) في الفترة من 18 – 22 مارس 2025.