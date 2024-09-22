شرطة أبوظبي تفوز بالمركز الأول في الترتيب العام ببطولة برلين للترايثلون





فاز شرطة أبوظبي للترايثلون، بالمركز الأول في الترتيب العام ببطولة برلين العالمية، محققا إنجازا جديدا، ضمن سجلات إنجازاته الرياضية.

وحقق فريق التتابع المركز الأول بجدارة، حيث حاز محمد الغافري على بطولة السباحة، وجابر المنصوري على سباق الدراجات الهوائية، وسلطان الظنحاني على سباق الجري، وحصل سالم جمال على المركز الثاني في الترتيب العام لسباق السبرنت.

وعلى مستوى الفئات العمرية، حصل محمد عيفان على المركز الأول في سباق الأولمبي للفئة العمرية 45-49، وسالم جمال وفيصل الشحي ونايف المرزوقي على المركز الأول، في سباق السبرنت للفئات العمرية الثلاثة من 25-29 ومن 30-34 ومن 40-44.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالمستويات المتميزة للمشاركين في البطولة، التي تبشر بمستقبل رياضي واعد في المشاركة بالبطولات المحلية والإقليمية والعالمية.

من جهته قال العقيد سلطان محمد السويدي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة إن المنافسة في هذه البطولة، كانت قوية بمشاركة 415 لاعبا من 31 دولة، ومع ذلك، أثبت أبطالنا قدراتهم العالية وتمكنوا من التميز في ظل هذه الظروف التنافسية الصعبة.

وهنأ منتخب شرطة أبوظبي للترايثلون على النتائج المشرفة، والمشاركة المتميزة في البطولة، لافتا إلى الحرص على المشاركة في مثل هذه الرياضات والمنافسات، لتنمية مواهب ومهارات منتسبيها الرياضية ورفع لياقتهم البدنية تمهيدا للمشاركة في المنافسات الدولية.