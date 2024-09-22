استقالة رئيسة روما التنفيذية بسبب غضب الجماهير من إقالة دي روسي

قال نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأحد إن الرئيسة التنفيذية للنادي لينا سولوكو استقالت من منصبها بسبب غضب الجماهير من إقالة المدرب دانييلي دي روسي يوم الأربعاء الماضي.

وقال روما في بيان قصير عبر موقعه على الإنترنت "نشكر لينا على خدماتها المخلصة خلال فترة حرجة بالنسبة للنادي ونتمنى لها التوفيق في المستقبل".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة كانت تقيم ما إذا كانت سولوكو تحتاج إلى تعزيزات أمنية بعد ظهور لافتة تهديد لها في ملعب تدريب النادي.

وتعرضت المحامية الرياضية اليونانية للنصيب الأكبر من غضب الجماهير بسبب إقالة دي روسي من منصبه بعدما قاد روما في أربع مباريات بالدوري هذا الموسم ولم يحقق الفوز في أي منها.

وتولى دي روسي، الذي أمضى نحو عقدين من الزمن كلاعب في روما، منصب مدرب الفريق في يناير

الماضي بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وتولى المدرب السابق لتورينو إيفان يوريتش المسؤولية بدلا منه وسيستهل مشواره مع الفريق عندما يستضيف روما فريق أودينيزي اليوم الأحد.

وعينت عائلة فريدكين الأمريكية مالكة نادي روما سولوكو في منصبها في أبريل نيسان 2023. وكانت في السابق الرئيسة التنفيذية لنادي أولمبياكوس اليوناني.