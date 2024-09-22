تن هاج يتحسر على تعادل مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس ويثني على أونانا

يرى الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الفرص الكثيرة الضائعة في الشوط الأول ساهمت في في تعادل فريقه مع مضيفه كريستال بالاس سلبيًا مساء السبت في الإنجليزي الممتاز.

وأثنى تن هاج على سيطرة لاعبي يونايتد وتحكمهم في إيقاع اللعب، كما أشاد بالحارس أندريه أونانا على التصديين المذهلين اللذين قام بهما في الشوط الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتدعن تن هاج قوله "عندما لا نفوز لا أكون سعيدًا؛ كان يجب أن نفوز، لقد قمنا بافتراسهم في الشوط الأول، ويمكنني القول إن الشوط الثاني كان متوازنًا. كان يجب أن نسجل هدفًا أو هدفين في الشوط الأول".

وأضاف "قدمنا أداءً جيدًا جدًا بالكرة وبدونها، وفرضنا سيطرة كاملة على مجريات المباراة... لكن المباريات تحسم داخل منطقة الجزاء، لذا كان علينا أن نكون أكثر حسمًا، لقد سنحت لهم فرصة خطيرة في الدقيقة 44، وهذا الفرصة كانت نتيجة ارتكابنا خطأ دفاعيا، وقتها كان يجب أن نكون متقدمين بهدفين أو ثلاثة".

وأوضح المدرب الهولندي ""لقد أغلقوا المساحات في وسط الملعب، وقاموا بعدد من الهجمات المرتدة، وجدنا صعوبة في الاختراق، وفي المقابل قاموا بالركض في المساحات وشنوا هجمات مرتدة خطيرة، أندريه أونانا قام بتصديين رائعين أيضًا".

وأكد "مهمة حارس المرمى تكون صعبة في الوقت الذي تحتاج فيه لتألقه، دين هندرسون (حارس كريستال بالاس) قدم مباراة كبيرة للغاية وقام بعدد كبير من التصديات، أندريه أيضًا كان في المكان المناسب عندما احتجنا إليه، وقام بتصدي بارع. الجميع يرون الآن كم هو حارس رائع، إنه سريع وردات فعله جيدة جدًا، وشاهدنا كيف برهن على ذلك بالتصدي الذي قام به في الشوط الثاني".

وأشار "لقد قمنا بعمل كبير في التنظيم الدفاعي كفريق، عملنا أيضًا على جانب الضغط وجنينا ثمار هذا العمل؛ تحسن مردودنا أيضًا في جانب السيطرة والتحكم في الكرة، وهذا يصعب المهمة على المنافسين".