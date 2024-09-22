ضربة روسية على خاركيف توقع 21 جريحاً

أوقع هجوم روسي ليلي على مبان سكنية في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، 21 جريحا مساء السبت بينهم ثلاثة قصّر تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما كما أعلن الحاكم الإقليمي الأحد.

وكتب أوليغ سينيغوبوف على تطبيق تلغرام، "أصيب 21 شخصا بجروح بينهم فتاة في الـ17 من العمر وطفلة في الثامنة من العمر"، مضيفا أن ثمانية أشخاص أدخلوا الى المستشفى بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقعت الضربة مساء السبت في أحد أحياء خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، المدينة القريبة من الحدود مع روسيا وكانت تعد 1,4 مليون نسمة قبل الحرب.



وتتعرّض خاركيف بشكل دوري للقصف منذ بدء الغزو الروسي مطلع العام 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن روسيا "استهدفت مبنى سكينا عاديا بقنابل جوية".

وأوضح سينيغوبوف أن عشرات السكان "كانوا نائمين" عند وقوع الضربة، مشيرا الى أن أضرارا لحقت بمبنيين سكنيين آخرين.

خلال الليل، كان رجال إنقاذ مزودون بمصابيح يدوية يعملون في أنقاض أحد المباني المتضررة، بحسب ما أفاد صحافي وكالة فرانس برس في الموقع.

وأدى القصف الى تحطم نوافذ المبنى وخلف فجوات في بعض الجدران. وفي الخارج سحقت بعض السيارات بسبب تساقط أغصان الأشجار فيما احترقت أخرى بشكل كلي ما أدى الى تفحمها.

داخل بعض الشقق، كان هناك حطام من الزجاج والخشب والمعدن، ملطخ بالدماء في بعض الأحيان، على الأرض.

وأكد رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف الذي حضر الى المكان أن الهدف كان مدنيا. وقال "لا يوجد جنود هنا"، مضيفا "في كل يوم، كل ليلة، تتعرض خاركيف لضربات".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أن القوات الروسية أطلقت خلال الليل صاروخين و80 مسيّرة تم إسقاط غالبيتها.

وردا على هجوم خاركيف، دعا الرئيس زيلينسكي مجددا الحلفاء الغربيين الى تمكين أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي.

وتطالب كييف بذلك منذ فترة طويلة لكن بعض الشركاء الغربيين الذين يدعمون أوكرانيا بالسلاح، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، يرفضون السماح بذلك خشية رد الفعل الروسي.

وشدد الرئيس الأوكراني الأحد على أنه "يجب أن نعزز قدراتنا لكي نحمي الأرواح بشكل أفضل ولضمان الأمن"، واعدا بـ"اقناع" الحلفاء.



