أطلقت أنريتون شبكتها وان لير وتقنية دي ان ايه ان اف تي الثورية لتعزيز الرعاية الصحية الدقيقة

(MENAFN
- afrinislampanasian) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 19 سبتمبر 2024
تفخر أنريتون بالإعلان عن الإطلاق الرسمي لشبكتها وان لير، وهو تقدم رائد في تقنية بلوكتشين والذي يعد بتحويل تخزين البيانات والخصوصية والتبادل عبر صناعات متعددة. إلى جانب هذا الإنجاز الهام، تكشف أنريتون عن تقنية دي ان ايه ان اف تي المبتكرة، والتي تستفيد من ملفات تنسيق استدعاء المتغيرات لإنشاء محافظ رقمية لتخزين البيانات بشكل آمن وتعزيز الخصوصية.
تمثل شبكة وان لير قفزة إلى الأمام في البنية التحتية لبلوكتشين ، حيث تقدم منصة قابلة للتطوير وآمنة وفعالة للغاية تدعم مجموعة واسعة من التطبيقات. إن قدرات الشبكة القوية على استعداد لإحداث ثورة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والقانون وسلسلة التوريد وإدارة البيانات.
أعرب الدكتور أنمول إس كابور، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أنريتون، عن حماسه لإطلاق هذه التقنية. وقال: "يمثل اليوم لحظة محورية بالنسبة لشركة أنريتون حيث نكشف عن شبكة وان لير وتقنية دي ان ايه ان اف تي. تم تصميم شبكة وان لير الخاصة بنا لوضع معيار جديد في كفاءة وأمان بلوكتشين، في حين توفر تقنية دي ان ايه ان اف تي الخاصة بنا حلاً رائدًا لخصوصية البيانات وتخزينها. من خلال دمج ملفات تنسيق استدعاء المتغيرات في ايه ان اف تي ، فإننا لا نعزز أمان البيانات فحسب، بل نمهد الطريق أيضًا لتطبيقات مبتكرة في مجال الرعاية الصحية وما بعده".
تستخدم تقنية دي ان ايه ان اف تي ، التي تم تطويرها بالاشتراك مع شبكة وان لير، ملفات تنسيق استدعاء المتغيرات لإنشاء محافظ رقمية فريدة تخزن البيانات الجينية والشخصية بأمان. يضمن هذا النهج المبتكر أن الأفراد يحتفظون بالسيطرة على معلوماتهم الحساسة، مع تمكين تبادل البيانات بشكل سلس وآمن بين الأطراف المصرح لها.
أبرزت السيدة روتشي بيندرا، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة أنريتون تكنولوجيز، الآثار القانونية والخصوصية، قائلة: "إن إطلاق تقنية دي ان ايه ان اف تي الخاصة بنا هو تغيير لقواعد اللعبة فيما يتعلق بخصوصية البيانات وحمايتها. "من خلال دمج الأطر القانونية في حلول بلوكتشين الخاصة بنا، فإننا نعالج المخاوف المتزايدة حول أمن البيانات والخصوصية. تضمن تقنيتنا تخزين وإدارة المعلومات الشخصية والجينية للأفراد بأمان وفقًا لأعلى معايير السرية."
أكد السيد هارمان بوري، مستشار الاستراتيجية، على التطبيقات الأوسع لتكنولوجيا أنريتون: "تتمتع شبكة وان لير من أنريتون وتقنية دي ان ايه ان اف تي بإمكانية إحداث ثورة في العديد من الصناعات. من الرعاية الصحية إلى الإدارة القانونية وإدارة سلسلة التوريد، توفر حلولنا أمانًا وكفاءة لا مثيل لها. سيعمل دمج تقنية بلوكتشين في هذه القطاعات على تبسيط العمليات وتعزيز سلامة البيانات ودفع الابتكار"، كما قال.
أشاد السيد هاريش كونسول من مشاريع أوكجرو بالتقدم التكنولوجي: "يمثل إطلاق أنريتون تقدمًا كبيرًا في تقنية بلوكتشين. إن شبكة وان لير وتقنية دي ان ايه ان اف تي على استعداد لإحداث تأثير كبير على تخزين البيانات وتبادلها والخصوصية. نحن متحمسون لدعم أنريتون في مهمتها لقيادة الطريق في ابتكار بلوكتشين."
بالإضافة إلى ذلك، تستعد شركة بيوارو لإطلاق مبادرة بيوتشين، والتي ستوفر أنظمة تخزين بيانات آمنة ولامركزية متوافقة مع قانون HIPAA واللوائح الأخرى.
علق سيدهارث بهيندر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة بيوارو، قائلاً: "تمثل بيوتشين خطوة مهمة إلى الأمام في تأمين البيانات الصحية. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا اللامركزية، نضمن أن تظل المعلومات الصحية الحساسة محمية وخاصة، مع توفير نظام متوافق وقوي لمقدمي الرعاية الصحية. والأهم من ذلك، سنستخدم شبكة وان لير من أنريتون لتعزيز قدراتنا، ومساعدتنا على التوسع بشكل فعال في مجال الرعاية الصحية. لن يعزز هذا التعاون أمن البيانات والامتثال التنظيمي فحسب، بل سيسهل أيضًا تحقيق نتائج أفضل للمرضى والابتكارات في إدارة البيانات الصحية".
أقيم حفل الإطلاق الرسمي لشبكة وان لير من أنريتون وتقنية دي ان ايه ان اف تي في دبي في 14 سبتمبر 2024.
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