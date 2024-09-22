وسط توقعات بمقاطعته.. نتنياهو يؤجل سفره إلى نيويورك

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قرّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرجاء زيارته إلى نيويورك، المقررة الثلاثاء، إلى يوم الجمعة، وسط توقعات بمقاطعة كلمته المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، إن "قرار يأتي بسبب تصاعد التوتر مع حزب الله في الشمال".

وكان نتنياهو قرر إرجاء سفره إلى الولايات المتحدة من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنه حاليًّا يخطط لتأجيله مجددا إلى يوم الجمعة.

وأشارت الشبكة إلى أنه "من المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط ترجيحات بانسحاب الكثير من الحضور من قاعة الجمعية".

وتعقد الأمم المتحدة اجتماعها السنوي في سبتمبر من كل عام، حيث يجتمع قادة وزعماء العالم، ويلقون خطابات سياسية.