وسط توقعات بمقاطعته.. نتنياهو يؤجل سفره إلى نيويورك

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- قرّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرجاء زيارته إلى نيويورك، المقررة الثلاثاء، إلى يوم الجمعة، وسط توقعات بمقاطعة كلمته المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، إن "قرار نتنياهو يأتي بسبب تصاعد التوتر مع حزب الله في الشمال".
وكان نتنياهو قرر إرجاء سفره إلى الولايات المتحدة من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنه حاليًّا يخطط لتأجيله مجددا إلى يوم الجمعة.
وأشارت الشبكة إلى أنه "من المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط ترجيحات بانسحاب الكثير من الحضور من قاعة الجمعية".
وتعقد الأمم المتحدة اجتماعها السنوي في سبتمبر من كل عام، حيث يجتمع قادة وزعماء العالم، ويلقون خطابات سياسية.
MENAFN22092024000205011050ID1108701014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.