صحة غزة تحذر من توقف عمل كافة المرافق الصحية خلال 10 أيام

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من توقف المولدات الكهربائية التي تزود المرافق الصحية بالطاقة خلال 10 أيام، نتيجة لعدم توفر الزيوت والفلاتر وقطع الغيار الخاصة بالمولدات.

وقالت في بيان لها إن هذا الأمر“يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى، لا سيما في الأقسام الحساسة كالعمليات والعنايات المركزة، وحضانات الأطفال”.

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل، لإدخال احتياج المولدات الكهربائية من الزيوت والفلاتر وقطع الغيار.

وتعتمد كافة مشافي القطاع على المولدات في تشغيل أقسامها، منذ بداية الحرب، وذلك عندما أوقفت سلطات الاحتلال تزويد القطاع بالكهرباء، ومنعت دخول الوقود إلى محطة الطاقة وسط القطاع، ومنذ ذلك الوقت تعمل المولدات بدون توقف، مما عرضها للتلف وجعل الكثير منها بحاجة للتغير وأخرى للصيانة.

وكانت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، حذرت من خطر خروجها عن الخدمة، وقالت في بيان لها“تعلن عن خطر توقفها وخروجها عن الخدمة خلال أقل من 10 أيام فقط وذلك بسبب انتهاء كميات الزيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى ومنع دخولها”، لافتة إلى أن ذلك ينذر بوقوع“كارثة إنسانية حقيقة” في المحافظة الوسطى التي يقطنها حالياً أكثر من مليون إنسان.

وطالب منظمتي الصحة العالمية، والصليب الأحمر، وكل المنظمات الدولية بمعاينة الأوضاع الخطيرة التي يعيشها مستشفى شهداء الأقصى، والتوجه الفوري والعاجل لـ”الاطلاع عن كثب على الواقع الصحي المرير والصعب ومعالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري وعاجل”.

وإلى جانب نقص الوقود والزيتون وقطع غيار المولدات الكهربائية، تعاني مشافي قطاع غزة والمراكز الطبية من نقص حاد في الأدوية بسبب الحرب والحصار المفروض على غزة.

وقد أثر إغلاق معبر رفح البري الفاصل عن مصر، منذ أكثر من أربعة أشهر على مجمل الأوضاع الإنسانية في القطاع، وذلك بتوقف دخول المساعدات بما فيها الطبية من ذلك المعبر، واقتصار دخولها فقط على معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبكميات قليلة.

وبشكل متعمد تستهدف قوات الاحتلال المنظومة الطبية في قطاع غزة، حيث تعمدت منذ بداية الحرب قصف واستهداف العديد من المراكز والمشافي، كما قامت خلال عمليات التوغل في مدينة غزة وخان يونس ورفح، اقتحام المشافي وتدمير الأقسام والأجهزة الطبية، كما تعمدت خلال الحرب استهداف الطواقم الطبية بشكل مباشر.

جدير ذكره أن وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، أعلن ليل السبت، بعد استشهاد أفراد الطواقم الطبية في قطاع غزة، أن جرى فقدان أكثر من 990 كادراً صحياً منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم أطباء وأخصائيون وممرضون وموظفو مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 كادر، ودمرت العديد من المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة.

وأكد أن الحرب والقصف أدى أيضاً إلى توقف 130 سيارة إسعاف عن العمل، إضافة لمئات الانتهاكات بحق المنظومة الصحية كاملةً في الضفة الغربية، واستنكر أبو رمضان استهداف قوات الاحتلال لكوادر وزارة الصحة، وقال“إن هذا الاستهداف المتعمد يُضاف لسلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضاً مراكز العلاج وسيارات الإسعاف”.

وأكد أيضا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية التي تحرم استهداف كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.